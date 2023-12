Pedro Vega: “En el 2024, el ají de Ecuador va a México”

Olé es una empresa ecuatoriana que nació hace 22 años con la idea de crear un ají diferente al que había hasta ese entonces en el mercado y llevar esa propuesta a otros países. Su gerente, Pedro Vega, relata a Diario EXPRESO los logros alcanzados y sus proyecciones.

- ¿Cómo les fue al inicio con las exportaciones?

- Al inicio los pedidos para exportar no eran frecuentes. Empezamos con ají con maracuyá y ahora tenemos 55 productos en el mercado, algunos son picantes, otros no. Tenemos aderezos como chimichurri, tomates deshidratados, salsas, etc. Iniciamos con tres colaboradores, ahora tenemos unos 75.

- ¿Cuánto estima que cerrarán las ventas en este 2023?

- Nuestro crecimiento será de un 20 % en comparación con el 2022 y tenemos un proyecto a futuro para triplicar el tamaño de la empresa.

- ¿Cuáles son los planes para el 2024?

- Iniciamos el año con producción limpia, al usar paneles solares. Vamos a seguir entregando el abono orgánico a nuestros proveedores de los productos frescos que vienen del campo. Aspiramos a un crecimiento de las ventas en un 25 % y tenemos planificada una inversión de 1,2 millones de dólares.

- ¿Cómo van a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, el campo suele ser uno de los más afectados por las fuertes lluvias?

- Compramos los productos frescos en todas las regiones que tiene Ecuador, eso nos ayuda a no depender de una sola.

- ¿A qué nuevos mercados esperan llegar?

- Ahora exportamos a Estados Unidos y España. Vamos a salir a ferias internacionales para llegar a los países de la región y de Centroamérica. Una de las metas es llegar a México.

- ¿Podrán competir con el chile mexicano?

- Ellos no tienen la mezcla como la que tenemos nosotros con maracuyá y otras frutas tropicales. El ají de Ecuador, Olé, esperamos que esté en México a finales de 2024.

