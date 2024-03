La Pata Gorda cruza fronteras y llega a Miami

Luego de consolidar su servicio dentro del país, el restaurante La Pata Gorda, se alista para abrir su primer local en el mercado internacional. La firma se alista para inaugurar una tienda en Miami, Estados Unidos.

Así lo ha anunciado Josué Sánchez, el propietario de este local, que nació en el 2010 y que en este periodo ha abierto ya nueve restaurantes en Guayaquil, Quito y Manta.

Sánchez, quien no ha dado más detalles de este nuevo emprendimiento, hizo el anuncio en la red social Instagram: "Welcome to Miami...Llegamos a Miami. Muy pronto conocerás todo sobre nuestro local 10", dijo.

La firma, especializada en cangrejos, en sus inicios tenía 10 platos en el menú, ahora esa oferta asciende a más de 75. Actualmente emplea a más de 250 personas. El año pasado superó los $ 7 millones de facturación.

Otras firmas

No es la primera empresa ecuatoriana que busca expandirse en el mercado internacional. Antes lo hizo Naturissimo, que ya cuenta con dos locales en Miami. Pepe Pez también prepara su arribo a Florida para este 2024. Otras marcas como Sweet & Coffee han anunciado también su plan de cruzar fronteras y llegar a otros países de la región, mientras que Cevichería Guayaca, alista su expansión hacia Barcelona (España).

