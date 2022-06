No será la primera cadena de comidas en expandirse a tierras extranjeras, pero La Cevichería Guayaca será la próxima en animarse en ‘cruzar el charco’ para plasmar su sello. Tras abrir 8 locales en el país, en los últimos 4 años, la firma alista su pronta expansión hacia Barcelona (España).

Diego Rey, fundador de esta cadena de comida, cuenta con entusiasmo a EXPRESO parte del trayecto que ha tenido que recorrer para llegar hasta donde se encuentra hoy. Oriundo de Perú, él se inició como chef de Ecuador en el restaurante Nuvo en 2011, ubicado en ese entonces en la piazza de Samborondón, donde trabajó por un año, sin embargo, La Cevichería Guayaca no abrió hasta 2018 que decidió crearla.

“Todo comenzó mientras veía un partido de fútbol con mis amigos, en medio de toda la charla, me dio antojo de ceviche, así que decidimos salir a buscar dónde comer, pero al lugar que llegamos, y de hecho la mayoría de cevicherías, no tienen el pescado e ingredientes frescos, ahí es donde me recomendaron que vaya al mercado Sauces 9, donde preparan tu comida en el momento con ingredientes frescos”. De ahí surgió la idea de crear este emprendimiento que, ahora en plan de internacionalizarse, ha demandado una inversión que supera los 445 mil dólares.

El camino hasta la concepción de este restaurante, cuenta, no fue fácil. Él había pasado por 3 locales más, en Ecuador, de los cuales 2 veces resultó estafado; en 2014 por su socio comercial y para 2019, por el dueño del local que arrendaba. Contratiempos que fue experimentando a lo largo de su carrera, pero nunca lo hicieron desanimar. “Si bien fueron experiencias que me han perjudicado de cierta forma, de esto pude aprender, pude crecer y llegar hasta donde estoy.”

Siento que tengo la obligación de poner a Ecuador en lo más alto, en el ámbito culinario. Diego Rey, Fundador de La Cevichería Guayaca

Esta no es la única firma ecuatoriana que ha despegado hacia destinos internacionales, como precedente del éxito este Diario ha citado, en anteriores reportajes a cadenas como Naturissimo que recientemente abrió en Miami, y del mismo tipo de ofertas gastronómicas, Los Cebiches de la Rumiñahui, quienes poseen una sucursal en Colombia, pero que hace 6 años intentaron expandirse a territorio norteamericano, también en Miami, pero tuvo que cerrar.

Iniciar de cero en territorio extranjero y desconocido no es fácil para los emprendimientos, reconoce Rey, pero él no tiene ninguna duda del éxito que tendrá en un mercado que acoge a gran cantidad de migrantes, entre ellos más de 20.000 ecuatorianos.

“Nunca he dudado o temido por la popularidad de mis restaurantes, y este no sería el primero… Me siento igual de positivo y con grandes esperanzas para el éxito y popularidad, que sé será así, de mi nueva cadena que pronto abrirá en Barcelona.”

Una estrategia para quien se anime a hacer inversiones fuera, explica, es estudiar con antelación el mercado por el que se apuesta. “Nosotros no nos metimos a esto solo porque pensamos que nos saldrá bien y ya, nos basamos en un estudio donde los resultados ya demuestran el éxito que tienen este tipo de platillos, como el ceviche, es muy rentable, incluso más que otras delicias marinas como el sushi”, dice Rey.

Además de dejar huella, el fin es mostrar un poco de la cultura ecuatoriana. Una de las razones de su expansión está en el hecho de que las personas al hablar de ceviche, fuera de Ecuador , siempre se refieren al cocinado en Perú, por eso él busca cambiar este panorama y mostrarle a sus comensales extranjeros que la cocina ecuatoriana tiene mucho qué ofrecer.

En su local, que tiene previsto abrir en los próximos meses, el menú no tendrá mayores cambios “en cuanto al uso de grasas, granos, etc... esto para poder acomodarme en ciertas cosas con la dieta europea y sea más apetecible al paladar de ellos”, agrega. Al preguntarle de planes para colocar más cadenas internacionales, comenta que está en proyecto abrir otro local en Madrid y expandirse además hacia los Estados Unidos.