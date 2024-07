Panamá pide apoyo al Mercosur por listas grises que manchan su centro financiero

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este 8 de julio a los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) la “solidaridad y apoyo” para salir de las listas grises “que han afectado el centro financiero bajo argumentos falsos”.

“Pelearé porque se haga justicia con Panamá. Es impensable que para una cosa seamos buenos para la comunidad internacional y para otras no. No hace sentido y no lo voy a tolerar”, dijo Mulino en Asunción, donde participa en la 64 cumbre de jefes de Estados del bloque sudamericano.

Mulino, según el comunicado del Gobierno panameño, hizo esa referencia a que Panamá “está pronto a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la vez está en listas discriminatorias donde ponen al país a la par de Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina, entre otros”.

Aseguró que han afectado la reputación económica de Panamá bajo los “falsos señalamientos que se hacen en estas listas discriminatorias de que en el país no se pagan impuestos”, según la información oficial.

“Nos han trastocado el sistema financiero con un exceso de restricciones bancarias que hay que volverlas a despejar”, sostuvo Mulino, quien prometió que ese país centroamericano “volverá a ser respetado en la comunidad internacional”.

Panamá salió en octubre pasado, por segunda vez en menos de una década de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero sigue en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales.

Mulino, durante su discurso de investidura el pasado 1 de julio, expresó un “enérgico rechazo” a que Panamá sea incluido en “listas peyorativas, grises o de otros colores”, que han perjudicado el modelo de negocios de servicios y al centro bancario panameño, lo cual, según afirmó, es “un irrespeto y una agresión”.

También, durante su toma de posesión recordó el caso de los ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, al que consideró como “el principio del fin de nuestro modelo de negocio financiero”.

