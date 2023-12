Panamá, entre países con más apertura para los negocios

La Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones de Panamá (Propanama) destacó este viernes 22 de diciembre de 2023 que el país ocupa el octavo puesto a nivel global en cuanto a apertura para los negocios en una clasificación que publica la estadounidense US News.

"El informe, elaborado con base en parámetros como apertura comercial, estabilidad económica, ambiente regulatorio y otros factores críticos, confirma a Panamá como un líder innegable en el panorama empresarial latinoamericano, en la categoría de apertura de negocios", dijo Propanama en una nota de prensa.

A juicio de la administradora general de Propanama, Carmen Gisela Vergara, "esta distinción no solo refleja el liderazgo de Panamá en la región, sino que lo posiciona como la elección lógica para inversionistas y corporaciones que buscan hacer negocios".La oficina de promoción de inversiones panameña dijo que la evaluación de US News "pone de relieve la ubicación estratégica de Panamá, su infraestructura de primer nivel y su enfoque pro-negocios, factores que no solo atraen inversiones, sino que también fomentan un entorno propicio para la actividad empresarial".

"La intersección estratégica de Panamá, como puente entre continentes, combinada con su robusta infraestructura, no solo facilita el comercio, sino que también se lo convierte en terreno fértil para el crecimiento y la innovación empresarial", agregó.

Propanama precisó que en esta clasificación, luego de Panamá se encuentran Costa Rica, en el vigésimo lugar, Uruguay en el puesto número 32 y Perú en el número 34. La economía de Panamá creció un 8,8 % del producto interno bruto (PIB) en el primer semestre de este año, y se esperaba que lo hiciera en al menos un 6 % en este 2023, pero una crisis nacional en rechazo a la operación de una mina de cobre que dejó pérdidas calculadas en 1.700 millones de dólares hará caer esa previsión en al menos un 1 %, según analistas.

