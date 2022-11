Pagaron por un seguro de vida o desgravamen que no reciben

A Daniel le invade la preocupación. No solo por el cáncer que debe enfrentar desde el 2021, sino porque está a una semana de que venza su contrato laboral, lo que podría dejarlo desempleado y sin recursos para seguir pagando el crédito hipotecario que en el 2018 adquirió en el Biess. A estas alturas, dice, debería haberse ya activado el seguro de desgravamen, aquel servicio que promete en estos casos cubrir las deudas pendientes, pero ha pasado más de un año de su solicitud y sigue esperando.

El beneficio que el banco de los afiliados y otras entidades públicas exigen a sus clientes en el momento de hacer un préstamo, por muerte o enfermedades catastróficas, no se estaría aplicando en al menos unos 2.000 casos de personas que esperan que Sucre (la aseguradora en liquidación con la que el Biess debe hacer la cobertura) transfiera los pagos. “Hasta aquí, yo no he dejado de pagar porque temo perder la cobertura del seguro de vida, pero el desgravamen por mi enfermedad debería aplicarse ya, pero no se lo está haciendo. Ahora este tema me preocupa porque por mi condición médica no puedo trabajar”, sostiene Daniel, de 35 años, quien prefiere no dar más detalles de su identidad. El saldo pendiente de su deuda, dice, es de $ 78.000, lo que lo obliga al mes a tener que pagar una cuota de $ 850, de los cuales $ 90 aproximadamente se van para costear los seguros que hoy no recibe.

Cuando se hace el préstamo es una exigencia que se adquiera este seguro, pero no se está pagando. Rubén zapata, afectado

José Ibáñez, exliquidador de Seguros Sucre, hizo en julio pasado una convocatoria pública para empezar a cancelar estos valores, pero el proceso fue suspendido de un momento a otro. EXPRESO intentó hablar con Ibáñez, pero por temas de agenda dijo que no podía atender esta entrevista. También se intentó contactar a Patricia Iglesias, la liquidadora que desde septiembre pasado reemplaza en funciones a Ibáñez, pero no hubo respuesta.

A Helena Pacheco le inquieta ese silencio de las autoridades, pues sus visitas presenciales a Sucre, las llamadas y los correos que ha enviado no han recibido una respuesta favorable. La inquietud de ella y de su hermana es qué va a pasar con los 20.000 dólares que se le debe al Biess, luego de que su padre falleció de COVID en febrero del año pasado.

Todos los meses insisto. Pero me dicen que están en proceso, pero así desde marzo de 2021. Daniel (nombre protegido),

afectado

Según información a la que accedió este Diario, de los 20.000 beneficiarios que esperan la cobertura de valores (por alrededor de $ 20 millones por seguro de vida y desgravamen), el 90 % corresponde al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Los demás mantienen haberes con otras entidades públicas como Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banco del Pacífico.

Pero el grueso del problema estaría en el Biess, no solo por el volumen de clientes, sino por los casi $ 70 millones en deudas que desde el 2015 esta entidad mantiene con Sucre, por pólizas que en su momento habría cobrado a sus clientes pero que no habría transferido a la aseguradora.

Con este problema, el Biess nos envía correos avisando que estamos en mora y eso me preocupa. Helena Pacheco,

afectada

Sobre este tema, el Biess fue consultado el pasado 12 de octubre vía correo electrónico, pero hasta ayer no hubo respuesta. La Superintendencia de Compañías y Seguros, a cargo del proceso de liquidación de Sucre, tampoco se ha referido al tema. “Y así nos tienen. Lo que nos dicen es que todo sigue en revisión, que hay un cruce de cuentas que el Biess y Seguros Sucre deben hacer, pero así ya llevamos más de un año”, advierte Pacheco.

La mayoría tiene una resolución de pagos a su favor, emitida ya por la Superintendencia. Ese documento, dice Daniel, es lo que le permite en su caso no desmayar en su reclamo. El temor de él y de otros afectados es que las deudas en firme se sigan acumulando. “Mi duda es qué vendrá si no se soluciona esto: una acción legal que termine por quitarnos la casa, que nos quieran cobrar o que las deudas sigan sumando”, señala Rubén Zapata, quien busca una solución para la deuda de $ 40.000 que dejaron sus padres tras fallecer de COVID en mayo y junio de 2021, respectivamente.

EN CONTEXTO

COBERTURA. En el segmento de Vida, el Biess exige la adquisición de cuatro tipos de seguros: vida en grupo, vida y desgravamen, por enfermedades catastróficas y por incapacidad total y permanente. Según su página web, el cobro que se aplica es una tasa del 0,49 % sobre el total del monto financiado.

OTRA OPCIÓN. El banco también plantea que el o los sujetos de crédito podrán contratar por su cuenta el seguro de desgravamen con otra compañía de seguros, la cual debe estar legalmente constituida en el Ecuador. Estas pólizas deben ser previamente revisadas y aceptadas por el Biess, para luego ser endosadas.

SEGUROS SUCRE. Antes de su liquidación, Sucre era una de las aseguradoras que trabajaban con el Biess para brindar cobertura a los préstamos. Según conoció este Diario, el banco adeuda cerca de $ 70 millones a Sucre, por el servicio de pólizas. En julio pasado, Sucre hizo una convocatoria para el pago de seguros, pero fue suspendida.