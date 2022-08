Ecuador no tiene cuentas congeladas en Luxemburgo porque en esa jurisdicción, el BCE no tiene inversión alguna. Así lo aclaró ayer el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, ocho días después de que el país conociera de esta sanción en su contra ante la falta de pago de un laudo que reclama la petrolera Perenco. Una deuda que, asegura Arosemena, está presupuestada y empezaría a saldarse desde este año.

- ¿El Gobierno ha sido notificado ya de este supuesto congelamiento de cuentas?

- Oficialmente seguimos sin ser notificados. Pero lo que debemos aclarar al respecto es que el Banco Central del Ecuador (BCE) no tiene inversiones en Luxemburgo, y por ende, no se ha tenido un efecto (en nuestros activos externos).

- Pero entonces, ¿eso fue un rumor? ¿Fue falso lo que se dijo?

- Oficialmente no hemos sido nosotros notificados. Puede ser que Ecuador hace muchos años haya abierto alguna cuenta, no lo sé, pero si la hay no tenemos plata ahí porque no hay inversión.

La capacidad de realizar pagos por deuda externa no se ha afectado.

- A finales de julio, días antes de que se conociera esto, Ecuador debía pagar (cupones de amortización e intereses de deuda externa). ¿Se cumplió con ese pago? ¿Estamos al día?

- Sí, el 28 de julio, que más o menos coincidió con la noticia, nosotros habíamos realizado un pago de alrededor de $ 200 millones. Eso se pagó con normalidad. No hubo ningún problema. Estamos al día, si no lo estuviéramos, imagínese. Eso habría saltado, nos hubiéramos enterado.

- Si es así, ¿cómo se hizo ese pago, siendo en Luxemburgo?

- Es importante precisar que cuando el país realiza la transferencia de un pago y los recursos salen de las cuentas del Banco Central para cubrir una obligación con terceros, esos recursos ya no son un activo del Ecuador sino del acreedor.

En Luxemburgo, lo que hay son cuentas que pertenecen a los acreedores y a las cuales el país hace la transferencia, no son cuentas del Estado. La capacidad de realizar pagos por deuda externa no se ha afectado. Ecuador es un país que cumple con todas sus obligaciones.

Aún hace falta que un juez (de Nueva York) se pronuncie sobre lo que Perenco le debe al país

- Incluyendo la de Perenco, usted ha dicho. Pero el compromiso de pagar $ 375 millones debió cumplirse desde junio del año pasado, luego de que se conociera el fallo. ¿Por qué no se lo ha hecho? ¿Por qué no se ha evitado todo este escándalo?

- En este caso existen dos situaciones legales, una está en Londres y otra en Nueva York. El tema está en que en la Corte de Nueva York aún no se da un fallo definitivo. Sabemos que hay que pagar. Pero todavía el juez no se ha pronunciado sobre lo que Perenco nos debe acá. Es esa la razón.

- ¿Y qué tipo de deuda Perenco aún tiene con Ecuador?

- Las deudas que tiene son con el SRI, con intereses sumarían alrededor de $ 50 millones. Lo que se ha planteado en Nueva York es que a esa compensación de $ 375 millones que debemos pagar, se resten esos $ 50 millones. Ese puede ser un camino. Supongamos que dijeran ‘no’, pero necesitamos que eso primero se defina.

- ¿Esta deuda está ya presupuestada?

- Esa deuda con Perenco ya fue devengada en el presupuesto del 2021. Y en el 2022, dentro de la escasez de recursos que tenemos, es algo que ya está previsto.

- Pero en el presupuesto de este año, ¿por qué solo aparecen $ 190 millones presupuestados para laudos arbitrales?

- Eso de ahí corresponde a una contingencia por otros juicios pendientes de resolución. En el caso de Perenco ya existe un laudo por lo que no es una obligación contingente sino en firme, la cual fue devengada en el año 2021.

- Ahora mismo, ¿si Perenco presiona el pago, el país cuenta con esos recursos?

- Vamos a cumplir en el momento en que corresponda pagar. Siempre hay formas más suaves de pagar (puede ser por partes) y eso ya es una forma.

- ¿Para fijar lo que viene han tenido acercamiento, reuniones con los principales representantes de Perenco?

- Mantenemos nuestro espíritu de diálogo con Perenco para poder llegar a un acuerdo. El país mantiene conversaciones permanentemente, a través de Procuraduría, a través de distintas instancias para poder cumplir con nuestras obligaciones, aun dentro de la escasez de recursos que tenemos. En cuanto al pago será este año, pero ya exactamente de qué forma se hará, eso es algo en que nos tenemos que poner de acuerdo. Es un tema de saber lo que se va a definir en Nueva York, de saber qué pasará con la deuda que ellos tienen con nosotros acá.

PERFIL. El ministro de Economía y Finanzas es economista especializado en gestión empresarial por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Posee un doctorado en Economía de la Eseade de Argentina y un masterado en Finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y la ESADE Business School de España. Antes fue gobernador del Guayas y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).