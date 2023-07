La economía atraviesa un claro enfriamiento este 2023, pero Pablo Arosemena confía en que el crecimiento del país cierre el año con números positivos. Su expectativa está puesta en el consumo de los hogares impulsado por una política de baja de impuestos y el orden fiscal, su principal bandera, que asegura permitirán dejar al próximo Gobierno un presupuesto financiado.

- Ya no solo se habla de inestabilidad política, sino de una situación económica complicada. Existe una menor cantidad de ingresos que ustedes mismos han admitido, ¿cómo trastoca eso el panorama?

- Es necesario empezar por analizar cómo cogimos nosotros la economía, cómo la hemos mejorado y cómo se proyecta cerrar de aquí a cinco meses. Tuvimos un déficit que llegó a ser de 7,7 puntos y que esperamos cerrar entre menos de 1,7 o 2 %, dependiendo de qué tan fuerte golpee el fenómeno de El Niño. Lo mismo con la deuda, en el 2021 era el 62 % del PIB pero hasta diciembre cerrará en 55 %, y lo mismo en el crecimiento económico. En el 2019, la economía no creció, en el 2020 por la pandemia cayó un 7,8 % pero en este 2023 vamos a crecer 2,6 %, por encima del promedio regional, de acuerdo a lo que dice el FMI, el Banco Mundial y las propias estimaciones del Banco Central.

- Pero, ¿cómo sostendremos ese crecimiento? Las ventas petroleras han caído, las exportaciones se ralentizan, no hay ventas de activos, y se anuncia un fenómeno de El Niño fuerte.

- Sí, tenemos el tema del precio y la renta petrolera que impacta en la economía, pero aún así seguiremos teniendo más crecimiento. La estrategia de poner en orden la economía nos ha permitido poner más plata en el bolsillo de la ciudadanía. Hemos bajado siete impuestos: ISD, ICE, IVA en feriados, aranceles a casi 700 subpartidas, tasas turísticas y ahora, con la ley tributaria, rebajaremos el Impuesto a la Renta a la clase media y el Rimpe a los emprendedores. La mejor garantía (de crecer) es la evidencia empírica de lo que ya pasó el año pasado cuando empezamos a bajar tributos y las ventas crecieron un 10 % y por ende una mayor recaudación. Ahora, es verdad que con la reforma tributaria bajaremos impuestos por 200 millones de dólares, pero la propia reforma los compensa. Con el Rimpe, impuesto a los pronóstico deportivos y la eliminación del IVA a espectáculos públicos esperamos una recaudación adicional de 140 millones de dólares, los 60 millones de dólares que quedan se cerrarán con gastos tributarios (incentivos, ayudas que da el SRI). Hay más de 5.000 millones de dólares de gasto tributario, encontrar 60 millones no es muy difícil.

El límite para poder invertir mucho más en obra pública es el límite de conseguir los recursos para poder hacerlo. Eso no es un tema de voluntad

- Ok, una vía es lo tributario. ¿Y cómo estamos en tema de financiamiento?, ¿cuánto de esos 7.500 millones de necesidades para este año están cubiertos?

- Están debidamente financiados, casi casi que es mitad local e internacional. En lo externo, en su mayoría con multilaterales como CAF, BID, FLAR, Banco Mundial. La semana pasada tuvimos una reunión con el Banco Mundial y el AFD que es la Agencia Francesa de Desarrollo, esta última nos financiará este año 100 millones de dólares. Justamente fueron reuniones para poder asegurarnos de que esos recursos ya negociados fluyan, de que no vayan a tener demoras. Estamos en búsqueda de recursos adicionales. Estoy viajando a Brasil (el jueves pasado) para reunirme con el BID para lograr un financiamiento preventivo contra El Niño. Estamos pidiendo $ 400 millones, siempre se apunta a tener más recursos de lo que se pueda necesitar... El objetivo es dejar al próximo Gobierno los motores de la economía encendidos, dejar un presupuesto financiado y bien ejecutado y por último, lo que para mí es más importante, nuestro legado, es la baja de impuestos que inyectará dinero en el bolsillo de la ciudadanía.

- Siempre se habló de la necesidad de reactivar la microeconomía. ¿Un poco tarde no?

- Yo entré en julio del 2022. Y de julio a diciembre no se lo podía hacer porque teníamos todavía un acuerdo con el FMI....cosas como esas no se podían hacer.

El riesgo país no ha sido un problema. Lo que mide no es el temor sobre este Gobierno, sino sobre lo que viene en tema de pagos, de honrar deudas

- O como invertir más en obra pública. Ese es otro de los cuestionamientos que se han hecho en contra de su gestión.

- El plan anual de inversión este año son 1.871 millones de dólares, más que los últimos cinco años. De hecho en el 2019, la inversión en obra pública cayó 40 por ciento. Cuando la gente dice que debería de invertirse más en obra pública, hay que tener en cuenta que el límite para poder hacerlo es el límite de conseguir los recursos para poder hacerlo, o sea, no es un tema de voluntad, es un tema de que existan esos recursos.

- Pese a la recesión que se anuncia afuera, pese a tener menor renta petrolera, el Fenómeno de El Niño ¿ todo está controlado, podremos estar tranquilos?

- En la vida hay matices. No es blanco o negro. Ecuador tiene déficit, lo ideal sería que los últimos 10 años no hubieran sido un desastre...La estrategia de tener una economía en orden nos ha ayudado y nos seguirá ayudando mucho, pero este es un proceso, no es un producto terminado. Nosotros recién estamos en la primera fase que es reducir el déficit fiscal. Ojalá, y ojalá así Dios lo quiera, el siguiente Gobierno tenga sentido común y mantengan la estrategia de seguir ordenando la economía. Que este prime la economía y no la política sobre la economía.