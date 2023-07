Desde este 1 de julio, las entradas a los cines son más caras en Ecuador, debido a que los boletos para ver películas, gravan el 12 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Días antes, firmas como Cinemark empezaron a advertir de la vigencia del tributo a sus clientes.

Esto entra a regir, pese a que la ciudadanía no ha sido oficialmente informada y pese a que el el Gobierno y el Servicio de Rentas Internas (SRI) no han aclarado aún que los cines son parte de los espectáculos públicos que, según la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, deben gravar el tributo.

Según el SRI, la resolución que normará qué son y qué no son espectáculos públicos, será emitida en un par de semanas más. No obstante, se confirmó que el IVA ya rige para los cines.

El pasado viernes 30 de junio, la entidad tributaria emitió su primera resolución para aplicar la ley tributaria; no obstante, esta se limitó a explicar cómo se ejecutará la rebaja del Impuesto a la Renta de los hogares. Los otros temas, como las directrices para gravar impuestos en el cine o las plataformas de pronósticos deportivos, aún están pendientes.

Tal cómo explicó antes el experto tributario, Pablo Guevara, la aprobación de esta reforma implicará que los ciudadanos deban acceder a eventos masivos, con entradas más costosas. La resolución deberá determinar qué otros sitios se gravarán como los partido de fútbol, el teatro o los conciertos. Esto, dijo, no afectará al promotor del evento, "será el consumidor final el que deberá pagarlo".

Con este incremento, según ha dicho el SRI, el Gobierno busca recaudar al menos 10 millones de dólares, tomando en consideración que, en el año 2022, las ventas de las empresas de eventos artísticos y deportivos sumaron casi 150 millones de dólares.

Francisco Briones, director del SRI, ha justificado en anteriores ocasiones esta medida. "El IVA tiene un sentido en la ley, el sentido es que este no se cobre para servicios indispensables para el consumo humano, por eso un pan, un aceite, fideo, medicinas no tienen IVA. ¿Por qué estamos proponiendo gravar los espectáculos públicos? Porque creemos que es un servicio que es necesario como ocio, sí, pero no indispensable para vivir". sostuvo.

El fin de la última reforma tributaria, dijo, no solo es dar alivio en el pago de impuestos a la ciudadanía. "La idea es ir sembrando cultura tributaria en las personas. En el mundo, los espectáculos públicos gravan IVA y a una tasa más alta. Creemos que esto también es parte del esfuerzo que hay que hacer para progresar en la cultura de pago de impuestos".