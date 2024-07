El Oro quiere brillar en lo turístico, pero pide ayuda pública

El Oro está en el puesto número siete de las provincias que más aportan al Producto Interno Bruto (3,34 %). Su capital, Machala, es un centro del turismo de negocios por el banano, camarón y minería que hay en el lugar. Además, es una tierra bendecida con 17 pisos climáticos y siete ecosistemas que le permite tener páramos, manglar, playa y un importante puerto marítimo. Pero pese a ello, aún sigue sin explotarlo.

El Oro tiene todos los atributos para crecer económicamente y atraer tanta inversión como lo hace la región de Tumbes, Perú. Tal como lo contó EXPRESO, en ediciones pasadas, este destino peruano experimenta un auge de visitas turísticas que, según su alcalde Hildebrando Antón Navarro, ha impulsado la construcción de unos 150 hoteles que ahora mismo tramitan sus permisos de operación.

Tumbes, que está a 94,3 kilómetros, a hora y media de Machala, se ha convertido en un importante productor de langostino (88 % de la producción peruana) y también en productor de banano (6 %). La fortaleza de este destino peruano es que atrae capitales en el sector turístico, porque sus exportaciones son menores (146 millones de dólares en el 2023, según Ministerio de Comercio de Perú) en comparación con El Oro (1.354 millones de dólares en el 2023, según el Ministerio de Producción de Ecuador).

Pero si la capital bananera de Ecuador tiene importantes atractivos para visitarla e invertir, ¿por qué no aparece en el radar del turismo internacional?

En carpeta, cuenta Nelly Rey Suquilanda, presidenta de la Cámara de Turismo de El Oro, existen varios proyectos de inversión turística que no se han ejecutado a la espera de que el Gobierno emita el reglamento de la Ley de Turismo.

Si bien este reglamento se aprobó el pasado 12 de julio, el sector aún está a la espera de conocer los detalles de los incentivos que genera.

Rey agregó que uno de esos proyectos es en la Tembladora, que queda en la vía a Santa Rosa, el plan es crear allí cabañas y traer lanchas. Este punto queda a 35 minutos de Machala.

Para la dirigente, lograr que El Oro se convierta en una capital turística está supeditado a un cambio de mentalidad. Para ella es necesario incluir la materia de Turismo en las unidades de educación, para desde pequeños se pueda tener conocimientos y orgullo de lo que tiene esta región y el país. “Si nosotros no apreciamos lo que tenemos no vamos a promover el destino con orgullo. Esta idea la presenté en la Asamblea, pero no ha pasado nada. El Oro tendría más ingresos económicos si se desarrolla más el turismo”, dijo.

La líder del sector turístico habló de la fuerte factura que también les está pasando la inseguridad. Las personas tienen temor, “pero los enfrentamientos se dan entre las bandas. No hay problemas con el ciudadano de a pie”, aseguró Rey.

Los países vecinos como Colombia y Perú también han tenido problemas de inseguridad, pero eso no los detuvo de seguir creciendo económicamente. “Un punto que tenemos que aprender de Perú es a promocionar los destinos. Ellos lo más pequeño lo hacen grande mediante la promoción y es que cuentan con el apoyo de PromPerú y la prensa”, opinó Rey.

Otra ventaja

Machala intenta consolidarse como un escenario para hacer turismo de negocios. Esa es una oportunidad que se fortalece. “De lunes a jueves los hoteles de Machala están llenos por las ferias, reuniones comerciales. Lo que falta ahora es fortalecer el turismo de esparcimiento”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Machala, Luis Aguilar, quien asegura que, en este contexto, su gremio trabaja en capacitación.

Aguilar explicó que cuando hay un buen precio internacional por el banano, camarón y productos mineros, se dinamiza la economía y eso atrae más inversiones. A la ciudad, Megamaxi y Del Portal están por arribar con sus primeros supermercados; también cita la importante inversión de unos 80 millones de dólares para la construcción de una piazza. El año pasado, en cambio, De Prati acabó de inaugurar un almacén grande.

En lo que tiene que ver con servicios de salud, también se habla de avances importantes. “Se han abierto clínicas privadas, ya no tenemos que ir a Cuenca o a Guayaquil para atender nuestra salud, que ese era un problema antes”, detalló Aguilar.

La provincia de El Oro tiene 17 pisos climáticos y siete ecosistemas. Miguel Canales.

Lo que falta es que los dispensarios del Ministerio de Salud y hospitales públicos tengan independencia, porque la matriz y toda la gestión se manejan desde Loja. Hasta para hacer trámites del Ministerio de Educación hay que ir hasta Loja.

Si se quiere avanzar en lo turístico, explica el dirigente, es necesario que el Gobierno les ayude a mejorar las carreteras y a aumentar las frecuencias de los vuelos a Machala. Una oportunidad que ve y que se podría aprovechar es que los productos peruanos que se elaboran en las ciudades cercanas a la frontera con Ecuador se puedan exportar desde Puerto Bolívar.

Inversión pública

Se regenera el malecón en Puerto Bolívar. Miguel Canales.

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, reconoce al turismo como un sector que puede dinamizar a otras áreas productivas y al comercio. “En otros países, el turismo es la base de su economía y esto puede pasar aquí”, indicó.

Ofertas sobran. En el cantón Atahualpa hay 300 hectáreas de vestigios arqueológicos, por eso se está terminando de construir 6 kilómetros de pavimentación. Se ha construido un museo donde ‘el cielo está a los pies’ del visitante de Yacuviña, allí la inversión es de unos 3 millones de dólares.

En Puyango, bosque petrificado, se habla de los dinosaurios. Allí se hizo una vía, centro de investigación, hay museo y se trajeron dinosaurios mecánicos; esto ha permitido que suba de 10.000 a 70.000 los visitantes al año, según Bravo. “Lo que falta hacer es una promoción del destino”, resaltó.

También se hizo una vía para Portovelo, por 600.000 dólares, y la empresa privada hace una inversión más a menos de 1 millón de dólares, para aprovechar los baños termales que hay allí. “También se ha creado el primer centro artesanal de joyas, antes solo se sacaba el oro; pero no se hacían joyas. Ahora se la conoce como la ruta del amor, hay parejas que vienen aquí para que le hagan los anillos de matrimonio”, contó Bravo.

La autoridad enfatizó que El Oro tiene potencial hasta para desarrollar el turismo deportivo extremo, ecológico y de aventura. La meta es lograr que en un año la provincia de El Oro esté en los ojos del mundo como un destino para visitar.

