Perú valora a Loja como una joya turística de Ecuador

Loja se caracteriza por sus paisajes, limpieza, arte, música y gastronomía. Son atributos que Perú aprecia y, por ello, ha aceptado la creación de la Cámara Binacional. Aquí la meta es un ganar, ganar de cada lado.

Los lojanos están informados del progreso de sus vecinos peruanos. A solo 6 horas de viaje en carro queda Piura, la quinta economía más importante del interior del Perú (4 % del Producto Interno Bruto), la más poblada (2,1 millones) y la primera exportadora de bienes no tradicionales (16 %). Asimismo, es la primera exportadora de productos pesqueros y minerales no metálicos. La región alberga a la primera Zona Económica Especial del país y el segundo puerto del interior (Paita), según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

Loja, con atributos distintos pero que envidiaría cualquier otra zona económica, busca seguir un camino parecido y estar en el radar del turismo, aunque para ello su ruta tenga que reconstruirse. El Producto Interno Bruto de la provincia ecuatoriana en el 2022 fue de 1,49 %, según el Banco Central de Ecuador. Sus ventas generales fueron por más de 1.071 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador.

Es marcada la diferencia entre los dos destinos fronterizos, pero los lojanos buscan salir del estancamiento económico y para ello trabajan en varios proyectos.

“Hemos visto cómo Perú crece en sus inversiones y cómo atrae turismo. Parte de su clave es la unión, por eso hemos agrupado los esfuerzos entre las empresas públicas y privadas y las autoridades para crear la Cámara Binacional”, indicó a Diario EXPRESO Frank Obaco, presidente de la Cámara.

Se prevé que la firma de la Cámara Binacional se dé en las próximas semanas de este mes; participan Loja y Zamora Chinchipe, por el lado de Ecuador, y por Perú, Cajamarca. La presidencia inicialmente la tendrá Ecuador, pero se cambiará cada dos años, la meta es vender paquetes para hacer turismo entre los dos países.

A este esfuerzo se suma el trabajo de la Mesa de Turismo que la conforman las empresas públicas y privadas, Gobiernos Autónomos Descentralizados, universidades, gremios de turismo, chef y hoteles, señaló Sócrates Carrión, su presidente. Este grupo se enfoca en capacitación y la promoción.

No obstante, del lado de Loja, sus autoridades saben que avanzar en este proyecto no será fácil, primero tienen que revertir la mala conectividad y contrarrestar la inseguridad que en esta zona también se vuelve una amenaza. “Han pasado 25 años desde que se prometió la construcción del cuarto eje vial. Solo del lado de Perú se cumplió, en Ecuador no se termina de arreglar esa carretera”, manifestó Obaco.

Y es que también falta hasta conectividad área, recuerda Julio Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Loja. “Como provincia siempre hemos sido olvidados por los presidentes, no tenemos vuelos con Guayaquil y con Quito es limitado”, explicó.

El bus turístico dos personas se toman fotos al pasar por una de las iglesias Miguel Canales.

Luna agregó que la falta de una ruta directa entre Loja a Guayaquil no solo afecta al turismo, sino que también a los negocios, porque para ir hasta el Puerto Principal hay que pagar un vuelo hasta Quito y luego otro hasta Guayaquil, eso tiene un precio de más o menos de 300 dólares.

Otra aspiración es que exista un vuelo desde Piura a Loja, ya que esto facilitaría no solo el turismo, sino hasta el hacer negocios entre los dos países.

Los líderes consultados concuerdan en que si se arregla la conectividad vial y área eso podría incrementar el turismo y las inversiones en la provincia en una primera etapa en un 10 %.

Falta tecnología

La Cámara de Turismo de Loja, la Mesa de Turismo y hasta la Cámara de Comercio de esta provincia enfatizaron que en la frontera con Perú a Ecuador hace falta lo mínimo: un sistema que permita registrar el ingreso y salida de los viajeros. Describen la oficina de la Aduana como un cuarto estrecho que todavía tiene un proceso lento.

Otro punto que afecta el ingreso a Ecuador es que los peruanos deben presentar un certificado postillado de que no tienen antecedentes penales. Ese trámite en Perú cuesta más o menos 30 dólares y se saca en Piura, Tumbes, Lima, etc.

Labor municipal

El Municipio de Loja, mediante la directora de la Unidad de Turismo, Mishel Ordóñez, indicó que trabajan para seguir impulsando el turismo, que tiene más visitas por la procesión de la Virgen de El Cisne, a la que acuden unas 600.000 personas, que todos los 20 de agosto peregrinan por 37 kilómetros. También llegan más viajeros por el Festival Internacional de Artes Vivas, que este año será del 14 al 23 de noviembre. Ante ello, el Municipio de Loja dice estar invirtiendo en mejorar el mirador de Las Palmeras, por 40.000 dólares; arreglos en la parroquia San Lucas, donde habita parte de la etnia de los Saraguro, por 90.000 dólares; mejoramiento de un mirador en Quinara, por 47.000 dólares, entre otras inversiones que se realizan. El último destino se conoce como el lugar donde se escondió el tesoro que se iba a pagar a los españoles, para rescatar a Atahualpa.

La salud y seguridad

Los paquetes turísticos vienen con un seguro médico y en Loja hay hospitales privados y públicos, que, según los entrevistados, funcionan bien.

En cuanto a la seguridad en la ciudad de Loja no se ven paredes con dibujos que hablan sobre la presencia de bandas de delincuentes. No obstante, días atrás en Vilcabamba hubo una marcha por seguridad, porque se han registrado varios robos a casas, y en Malacato, violación y secuestro. El pedido es que las autoridades actúen y que Loja no se convierta en un nuevo blanco de violencia, el principal ‘depredador’ del turismo, la inversión y el desarrollo. Solo en Vilcabamba viven más o menos 1.500 extranjeros que han invertido en zonas en fincas, casas y negocios, lo que ha levantado la economía del lugar.

Academia

La Universidad Técnica Particular de Loja es la que ha hecho perfiles de los visitantes y, con base en ello, el director de la Carrera de Turismo, Christian Viñán, indicó que falta por ejemplo que todos los museos estén abiertos los fines de semana, como el de las Madres Conceptas. Allí funciona un monasterio que fue construido en 1597. “Estamos trabajando con los taxistas para que puedan llevar al turista, por ejemplo, a recorrer la ciudad de Loja y puedan explicar dónde están y la importancia del lugar”, dijo Viñán.

También es importante tener en cartelera siempre actividades, porque Loja se conoce como un destino donde se aprecia el arte y la música. Según Viñán, estudios revelan que un 67 % de personas ve a Loja como un excelente destino turístico; un 26,6 %, como muy bueno, y un 6,3 %, como bueno.

El festival gastronómico

Cuando se realiza el festival internacional Artes Vivas, también se desarrolla el Congreso Internacional de Sabores y Saberes Ancestrales del sur de Ecuador, mentalizado por el chef Luis Alvear. Este año se celebrará la octava edición.

Alvear destacó que un 70 % de los participantes son estudiantes de Gastronomía, de la parte norte de Perú. “Esta es la razón por la que Perú se ha destacado con su cocina, porque invierten en la capacitación”, dijo Alvear.

Todo turista en su viaje quiere saborear los platos típicos y en Loja está el repe, que es una sopa de guineo con arveja; la cecina; el pollo acuyado, el chivo al hueco entre otras delicias que ofrece la provincia.

Alvear enfatizó que a Ecuador le falta tener un plato bandera, que debe ser seleccionado por jueces neutros, de esta tarea se deben encargar la empresa púbica y privada.

Algunas atracciones de Loja y su potencial

Un paseo en el bus turístico. E l transporte ofrece el citytour por varios puntos destacados del destino, como el parque recreacional Jipiro, miradores, teatros, orillas del río Malacatos, museos, jardín botánico, etc.

l transporte ofrece el citytour por varios puntos destacados del destino, como el parque recreacional Jipiro, miradores, teatros, orillas del río Malacatos, museos, jardín botánico, etc. La orquesta viajará a Corea. A Loja se la conoce como la Ciudad Musical de Ecuador. La Orquesta Sinfónica Musical de Loja mientras ensaya las presentaciones que tendrá del 5 al 14 de octubre de este año en Corea del Sur. Darán tres conciertos en las ciudades Pyeongtaek, Asan y Cheonan.

A Loja se la conoce como la Ciudad Musical de Ecuador. La Orquesta Sinfónica Musical de Loja mientras ensaya las presentaciones que tendrá del 5 al 14 de octubre de este año en Corea del Sur. Darán tres conciertos en las ciudades Pyeongtaek, Asan y Cheonan. Una panorámica de la ciudad. La ciudad de Loja cuenta con varios miradores, hasta hay restaurantes que pueden ofrecer una visión panorámica de este destino turístico. El paisaje está rodeado del verdor que dan los árboles y montañas.

La ciudad de Loja cuenta con varios miradores, hasta hay restaurantes que pueden ofrecer una visión panorámica de este destino turístico. El paisaje está rodeado del verdor que dan los árboles y montañas. La nueva casa de extranjeros. Se estima que en Vilcabamba viven 1.500 extranjeros, son jubilados que han decidido vivir en esta parroquia del cantón Loja. Son atraídos por la tranquilidad, la naturaleza, paisajes y porque a este destino se lo conoce como el valle de la juventud. Allí los extranjeros abren negocios como el de la foto.

UNA RECETA HISTÓRICA

El mesero de Mamá Lola lleva el pollo acuyado, la cecina de cerdo y un cuy asado. Miguel Canales.

Las recetas gastronómicas que se sirven en el restaurante Mamá Lola tienen unos 100 años. La tatarabuela de David Morocho, Rosario González, fue la que empezó a vender cuyes asados. Los clientes para comer se sentaban en unas piedras, no había un local, era solo un fogón donde se preparaba la comida al pie de una vereda. Así siguió hasta que Dolores Silva, aprovechó un viaje que realizaron su mamá, Mercedes Cabrera, y su abuela, Rosario González, a la Costa para ordenar a unos trabajadores que derrumban una pared de la casa donde vivían para allí crear el primer local.

Para ese entonces, Dolores Silva tenía unos 13 años y se ganó una retada por derrumbar una pared de la casa donde vivían. Pero así nació el primer local que no tenía nombre, luego se abrió el Salón Delicia. “Mi abuela abrió el Salón Lolita y mi papá Édgar Morocho creó Mamá Lola. Soy la quinta generación que sigue con la tradición de vender los cuyes asados”, contó a Diario EXPRESO David Morocho, administrador de Mama Lola.

David Morocho, nieto de Dolores Silva, en el restaurante. Miguel Canales.

Con orgullo destacó que fue Dolores Silva quien creó la receta del pollo o gallina acuyado. “Uno de los clientes de mi abuela solicitó pollo y por el apuro lo puso a cocinar con los mismos aderezos del cuy y en la misma paila donde había preparado el roedor y es cuando nace la receta del pollo acuyado, que en la actualidad se considera parte del patrimonio gastronómico de Ecuador”, dijo Morocho.

Agregó que su abuela prepara el cuy de manera diferente, en otras parte del país solo lo asan. Pero ellos le dan triple cocción: asado, paila y nuevamente a la parrilla. Entonces es con los mismos aderezos que le ponen a los cuyes y en la misma paila donde hace el pollo que toma un sabor singular, agradable al paladar.

Mama Lola está en el proceso de exportar cuyes, que no le dan balanceado y comen solo hierbas hidropónicas; la planta crece en agua.

Otra meta que está en análisis es abrir más locales, por ejemplo en Guayaquil. Se estudia si apostar por un crecimiento con locales propios o mediante el formato de franquicia.

En Quito está el local El Sabor Lojano de Lolita, que es administrado por una hija de Dolores. Así ella es la matriarca gastronómica en Loja, generación tras generación la familia ha heredado la sazón ancestral lojana.

