Nueva ruta marítima de Perú a EE.UU. impulsa las exportaciones refrigeradas

Las empresas Unireefer/Cool Carriers y Rapel/UCC se unieron en Perú para atender la demanda de productos frescos como uvas

El corredor Perú–Costa Este de Estados Unidos gana velocidad, confiabilidad y mejores estándares operativos para el manejo de carga perecedera.

El sector logístico continúa expandiendo sus capacidades con el lanzamiento de un nuevo servicio marítimo directo desde Perú hacia la Costa Este de Estados Unidos, una ruta estratégica diseñada para optimizar tiempos, mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de las exportaciones perecederas de la región.

Este servicio es posible gracias a la colaboración conjunta de Unireefer/ Cool Carriers y Rapel/UCC, cuatro compañías con amplia trayectoria en el transporte refrigerado y soluciones logísticas internacionales. La alianza integra la experiencia operativa, la fortaleza de flota y la capacidad comercial de las tres organizaciones, consolidando un producto robusto y confiable para los exportadores.

La nueva ruta directa desde Paita, Perú hacia la Costa Este de EE. UU. se consolida como una solución confiable y eficiente para la temporada alta, facilitando el acceso a los principales puertos de la región y atendiendo la creciente demanda de productos frescos que requieren cumplir protocolos fitosanitarios como el Cold Treatment, además de un manejo especializado durante toda la cadena logística.

“Este lanzamiento representa un paso importante para nuestros clientes, quienes contarán con un servicio seguro y eficiente. La colaboración entre estas compañías demuestra nuestro compromiso con la calidad y la confiabilidad en toda la cadena logística reefer. Agradecemos especialmente a Rapel/UCC, quienes confiaron en nuestra gestión y operación para hacer posible este proyecto”, señaló Nikolay Pavlyuchenko, CEO de Unireefer.

Como parte de esta operación, se implementan todos los protocolos de seguridad y calidad, incluyendo estándares internacionales como BASC, controles Q360, monitoreo permanente y procesos auditados que garantizan la integridad de la carga desde origen hasta destino. Estos procedimientos refuerzan la trazabilidad, reducen riesgos y aseguran que cada embarque cumpla con los requisitos exigidos por los mercados más rigurosos.

Cumplimiento fitosanitario y garantía en tránsito

¿Cómo funciona el proceso? El Cold Treatment es un tratamiento cuarentenario obligatorio para que productos—como la uva de mesa— puedan ingresar al mercado estadounidense. Este protocolo, exigido por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal -APHIS por sus siglas en inglés- una agencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es un requisito indispensable para autorizar su ingreso a Estados Unidos.

Las regulaciones exigen que las instalaciones de frío, como contenedores reefer, bodegas, o espacios en buques, estén certificadas por APHIS y cuenten con sistemas de monitoreo de temperatura aprobados, se realice un pre-enfriamiento antes de cargar la fruta, de modo que la pulpa alcance la temperatura requerida antes de iniciar el tratamiento.

Durante el tránsito, sensores homologados registran de forma continua la temperatura, fecha, hora y ubicación, garantizando la trazabilidad y validez del tratamiento.

Y en el contexto de las exportaciones desde Perú, la participación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) es clave. La entidad realiza la inspección inicial, verifica las condiciones fitosanitarias de la fruta, coordina los controles de precarga, y certifica que la fruta esté apta para la exportación.

Este proceso garantiza la autorización del embarque, la validación del Cold Treatment con monitoreo, registros oficiales y la certificación final de exportación.

Pavlyuchenko destaca que la labor de los inspectores de Senasa garantiza el cumplimiento del protocolo. “Su labor es fundamental para asegurar que la fruta peruana llegue a destino con la calidad e inocuidad que exigen los mercados internacionales”, expresa.

Así, bajo este esquema regulado y certificado, adicional a la nueva ruta, el corredor Perú–Costa del Este de Estados Unidos se posiciona como una solución estratégica para exportadores que buscan velocidad, estabilidad, seguridad, cumplimiento fitosanitario, eficiencia y buen control de su cadena logística.

