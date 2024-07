La nueva reforma tributaria apunta a casi 500 millones de dólares

Nuevos cambios en materia de impuestos. El Gobierno deberá trabajar en una nueva reforma tributaria para incrementar los ingresos durante los próximos años. A eso se comprometió el Gobierno de Daniel Noboa en el nuevo Servicio Ampliado que suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dará al país 4.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

En el reporte del acuerdo suscrito entre Ecuador y el Fondo se señala que las autoridades prepararán un plan para movilizar aún más los ingresos fiscales no petroleros, incluso racionalizando los gastos tributarios ineficientes y reemplazando las medidas de ingresos transitorias, que se implementaron este año, por otras permanentes de alta calidad. La reforma legal deberá ser presentada a mediados de noviembre de este año.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) aseguró a EXPRESO que toda propuesta de reforma tributaria se analiza y trabaja en conjunto dentro del Gobierno para definir las mejores medidas que beneficien a todos los ecuatorianos. “Al momento se estudian medidas integrales del sistema tributario y arancelario enfocadas en el fortalecimiento de las cuentas fiscales”, aseguró la entidad tributaria.

El Gobierno deberá tener lista la reforma tributaria, pero su presentación a la Asamblea no será necesaria para cumplir con el FMI, aseguraron fuentes cercanas al organismo. El fin de año estará marcado por la campaña electoral, por lo que implementar una reforma legal a través de la Asamblea Nacional luce complicado. Esto puede entenderse como que la reforma puede quedar como tarea para el siguiente gobierno.

¿Cuánto se espera recaudar con la nueva reforma tributaria? Según el documento del FMI, se trata de unos $ 487 millones (0,4 % del PIB) para 2025 por “medidas adicionales” para incrementar los ingresos tributarios.

De acuerdo con el mismo SRI, hay un amplio margen para reducir el gasto tributario. En 2022 este llegó a $ 5.151,80 millones, lo que representa el 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un 33,9 % de la recaudación de impuestos del SRI. Según la entidad tributaria, los dos grandes rubros del gasto tributario se derivan del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta, que representan el 91,6 %.

Para Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI), se debe considerar que gran parte de ese gasto tributario corresponde a que productos de consumo diario tienen 0 % de IVA o exoneraciones del impuesto a la renta, como salud, educación, medicina, entre otros. “El Gobierno actual tiene el mayor rango de acción sobre lo que tiene que ver con IVA. Y lo que tiene que ver con IVA afecta directamente a las personas”, señaló.

Una opción es cobrar tarifas diferenciadas como tiene Perú. Algunos productos no esenciales de la canasta básica, no la leche, no el azúcar, pero sí la pasta dental.

Napoleón Santamaría

tributarista