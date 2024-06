Ni zonas desérticas frenan la millonaria inversión en Perú

Perú empieza a dar cátedra en la región sobre cómo atraer capitales frescos. Son más de 30.000 millones de dólares de inversión extranjera directa los que este país logró captar en el 2023 (una avalancha de dinero si se compara con los 372 millones de Ecuador), apalancado también en la productividad que, en los últimos años, ha logrado ‘sembrar’ en medio de zonas desérticas. Las piscinas acuícolas de Tumbes y Piura son un ejemplo de ello.

Según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el año pasado el país tuvo 30.172 millones de inversión extranjera directa, gracias al desarrollo de la minería, pesca, acuicultura, agroindustria, manufactura, energía renovable, turismo, textiles, etc.

No obstante, el sector acuícola es uno de los que empiezan a tener notoriedad, no solo por cómo logró levantar la producción en zonas totalmente áridas, sino por su forma de buscar soluciones a las desventajas del clima y ubicación geográfica que también tiene este destino. ¿Cómo lo hicieron?

Diario EXPRESO viajó hasta la región de Tumbes, Perú, donde tienen unas 6.000 hectáreas de piscinas de langostinos. El hecho llama la atención no por la extensión (Ecuador tiene unas 200.000 hectáreas), sino por las estrategias empleadas para enfrentar las aguas frías, que no dejan crecer los crustáceos, y la limitada tierra que tienen para instalar las piscinas, pues no cuentan con permisos para talar manglares.

“Las aguas frías se han solucionado con invernaderos que permiten mantener la temperatura adecuada en las piscinas. La falta de tierra se ha resuelto haciendo una siembra de langostinos 10 veces más en densidad; por ejemplo, si hay 85 hectáreas, es como si hubiera 850 hectáreas. El agua la traen desde el mar”, explicó Jeffrey Graham, presidente de la Sociedad Nacional de Acuicultura del país vecino, quien fue uno de los pioneros de las piscinas de camarón en Ecuador, donde trabajó por cinco décadas. Él desde hace un año está en Perú en la gerencia de Marinasol.

Graham indicó que en el sector acuícola hasta empresas ecuatorianas, como Pilabsa y Agripac, que han invertido en Perú. “En estos días también una empresa española acaba de firmar un acuerdo para alquilar piscinas y allí empezar a sembrar langostinos”.

Si bien el tamaño del mercado ayuda (Perú es un país con más de 34 millones de habitantes), la inversión a este país llega por un esfuerzo en conjunto: desde los gremios de producción y la banca hasta las universidades, que han hecho investigaciones para sacar provecho de las debilidades que tiene el territorio peruano por su clima o ubicación geográfica. Un ejemplo de ello son las zonas langostineras de Piura, ubicadas a 287,4 kilómetros de Tumbes (a 5 horas por carretera), donde ha sido necesario instalar piscinas de agua dulce, porque allí, según explicó Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, simplemente no hay mar.

¿Pero qué es lo que atrae a los inversores? Según Graham, en este país existe una política fuerte de incentivos: uno de ellos es la devolución de un porcentaje del Impuesto General de Ventas (IGV), algo similar al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica en Ecuador. Además, allí existe y funciona el ‘drawback’, que no es otra cosa que el reembolso de aranceles y ciertos impuestos que pagan determinadas empresas.

“El desierto empieza aquí en Tumbes y termina en la frontera de Chile, pero eso no es un limitante cuando hay condiciones de apoyo internacional, una banca privada que apoya con créditos y un país que es de fronteras abiertas, que ha firmado acuerdos comerciales, respetando su soberanía”, sostuvo Graham.

El empresario y experto en langostinos destacó que el país no pelea con los camaroneros ecuatorianos. Su estrategia es vender a los destinos donde no llega Ecuador por la falta de un acuerdo comercial, por ejemplo a México.

Desde el punto de vista de Humberto Roldán, director ejecutivo para Europa y Asia de la Cámara de Comercio de Tumbes, el trabajo del Banco de Reserva también ha sido fundamental para que la moneda se mantenga estable. A pesar de que Perú ha tenido una elevada rotación de presidentes, eso no ha generado una devaluación del sol peruano, algo que genera estabilidad y confianza en quien busca invertir. Este banco, dice, ha tenido gran cantidad de oro, “y cuando ha sido necesario se ha comprado dólares para que se mantenga el mercado estable”, argumentó Roldán.

Puerto de Chancay

Si se habla del arribo de inversiones, Lima es otro nicho importante. Es como si fuera otro país, pues factura más que todas las otras ciudades. En zonas cercanas se han ido destrabando los proyectos mineros, lo que ha hecho que llegue más inversión china al sector de energía eléctrica y comercio exterior. La inversión más grande del gigante asiático es la construcción del puerto de Chancay, a 75 kilómetros de Lima, que en una primera etapa prevé una inyección de 1.300 millones de dólares. Su inauguración será en noviembre de este año.

Asimismo, Perú no para de promocionarse, otra de las claves de su éxito. Actualmente trabaja en una zona franca y un parque industrial, para presentar esto a inversores extranjeros, gremios, como el de Tumbes; ya han asignado un delegado especial que personalmente busca hablar con los empresarios, un esfuerzo aparte del que ya cumplen otras entidades que fomentan la producción, como Proinversión y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

