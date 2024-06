Subsidios: Gobierno prevé reconocer $40,52 a taxistas, dice la Federación de Taxis

Una propuesta adecuada, aseguran. Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxis, dio detalles de la propuesta que ha realizado el Gobierno de Daniel Noboa al gremio de taxistas como método de compensación por la posible eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís:

"Nos reconocerían 300 kilómetros de recorrido por día con seis galones de gasolina subsidiada por 26 días al mes. Los cuatro domingos de cada mes no se nos reconocerían. Esto representaría un valor económico de $40,57".

Calderón calificó la propuesta como técnica y destacó el diálogo previo a la eliminación del subsidio que, según conversaciones internas, podría ejecutarse los primeros días de julio: "No es que quedamos satisfechos, porque creo que aspiramos a más, pero es adecuado. No es la mejor, pero se consiguió con diálogo y no estamos sacrificando a ningún taxista".

Sobre las tarifas de taxis para el usuario, Calderón aseguró que están congeladas. Recalcó que estas cooperativas son reguladas por los gobiernos seccionales a nivel nacional.

