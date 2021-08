Niels Olsen: “Los nómadas digitales no pagarán impuesto a la renta”

Las urgencias del turismo estarían por solucionarse, con la elaboración de una ley que el ministerio del ramo espera enviar a la Asamblea en octubre. Niels Olsen, secretario de dicha cartera, explica que los cambios en el sector se aplicarán como política de Estado, mientras tanto, se trabaja en medidas alternas como el acuerdo de cielos abiertos, para hacer que el país sea más atractivo en inversión y visitas.

- ¿Cómo se concretará el ofrecimiento de eliminar el ISD para el sector aéreo?

- Este es un beneficio que inicialmente está pensado para las aerolíneas americanas, bajo el convenio de cielos abiertos. Está listo para ser firmado, pero primero se está trabajando un gran acuerdo nacional con la empresa privada, en este caso con los aeropuertos y las aerolíneas. Para mejorar la competitividad aérea no es solo se requiere un trabajo del Gobierno, sino del sector privado.

- ¿En qué consiste el acuerdo?

- Este gran acuerdo consiste en que se eliminará el 5 % como un primer paso, pero luego de que se firme el convenio de cielos abiertos con otros países. A cambio, las aerolíneas que serán beneficiadas por esto deben aportar algo sobre la mesa. Que una aerolínea pueda aportar con $ 100.000 en promoción y 24 pasajes anuales en viajes de familiarización que implica traer a la prensa americana o extranjera o a dueños de tours para que conozcan el país y lo promuevan. Con aeropuertos, en cambio, se trabaja en un paquete de nuevos incentivos para ser más atractivos a nuevas aerolíneas y aerolíneas existentes que deseen extender el número de rutas.

- Es decir, la reducción viene solo luego de la firma de acuerdos de cielos abiertos.

- La eliminación del 5 % del ISD es a las aerolíneas bajo acuerdo de cielos abiertos. Eso quiere decir que, si el presidente firma el decreto el día de mañana, automáticamente no se va a reducir el 5 % hasta que Ecuador firme ese acuerdo. La idea es firmarlo también con otros países. En la lista está España. En este momento nos gustaría trabajar con ese país, pero eso lo vamos a ir estudiando junto al Ministerio de Transporte. Una firma de cielos abiertos no significa que los efectos serán de la noche a la mañana. Eso vendrá a mediano plazo.

- ¿Cuánto podría demorar?, ¿qué hace falta?

- Como Gobierno hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. En este momento estamos esperando los compromisos del sector privado. Puntualmente de aeropuertos y aerolíneas, una vez que ellos presenten sus propuestas, que en teoría será en estos días, procederemos a eliminar el ISD, para empezar la negociación con el Gobierno de Estados Unidos. Creemos que podemos tener un acuerdo de cielos abiertos con EE. UU. antes de diciembre de este año.

Costa Rica exige un ingreso mensual de

$ 5.000, nosotros vamos a exigir 3 salarios básicos (a los nómadas).

- ¿Cuál es el beneficio?

- El problema que tenemos actualmente es que existen 120 frecuencias para volar de Estados Unidos a Ecuador. Hoy por hoy estamos llegando al tope, si una nueva firma quiere volar acá tiene que pasar por un proceso largo y tedioso para poder hacerlo, con el acuerdo es inmediato y automático. Con eso se incentiva que nuevas firmas vengan. Si hay más aerolíneas volando a Ecuador habrá demanda para volar internamente, si hay mayor demanda tendremos nuevas empresas o empresas existentes incrementando sus rutas, sus frecuencias y el número de asientos disponibles. Si hay mayor oferta y competencia ahí es cuando los precios empiezan a bajar. Es importante indicar que la fórmula perfecta para bajar las tarifas es mejorar el ambiente de inversión para las aerolíneas, el Gobierno no puede hacerlo. Nuestra misión no es regular precios.

Con respecto a los nómadas digitales, existen 18 países a nivel mundial que ya ofrecen visas nómadas.

- ¿Qué incentivos se darían? ¿Qué pasa con los impuestos a los nómadas digitales?

- Legalmente serán trabajadores remotos que no tendrán oportunidad para trabajar para una empresa ecuatoriana, van a recibir un sueldo de afuera y los requisitos que trabajamos son bastantes flexibles. Costa Rica exige un ingreso mensual de 5.000 dólares, nosotros vamos a exigir un ingreso mensual de 3 salarios básicos, un seguro de salud y récord policial. Lo de los impuestos es un tema que se analiza. Estamos tratando que sea atractiva. Me atrevería a decir que no pagarán IR, pagarán el consumo al IVA, pero no IR.