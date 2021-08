Ecuador, potencial oficina para los nómadas digitales

No es un día cualquiera. Abhishek Yadav ha despertado con un espíritu de aventura que esta vez lo ha llevado a escalar el Cotopaxi, pero antes de hacerlo se ha obligado a hacer una parada en las faldas del volcán para tener una conferencia con un cliente de Alemania. Hace ya ocho meses que este joven de la India recorre Ecuador convirtiendo sus paisajes más exóticos en las oficinas que alguna vez tuvo. Así que atender esa reunión no le representó tremendo dilema.

Trabajo remoto, un ancla de progreso Leer más

En ese ritmo lleva desde diciembre de 2020, fecha en la que después de un año (estuvo de visita por primera vez en el 2019) decidió regresar al país, convencido de poder ser parte de esa nueva ola de nómadas digitales que en época de pospandemia migra por el mundo en búsquedas de lugares donde se pueda hacer trabajo remoto y turismo a la vez.

“Ecuador tiene todo para que uno quede hechizado, ya sean majestuosos Andes, hermosas playas, selva amazónica, lagunas, volcanes, Galápagos. Es el paraíso de los visitantes”, dice entusiasmado Abhishek, con un español que reconoce “pobre”, pero que no ha sido un impedimento para vivir la experiencia entre ecuatorianos y seguir dirigiendo desde acá Augurs Technologies y Augurs Healthcare, las dos empresas que fundó y que ahora maneja con un equipo que hace oficina desde India, Alemania y Hong Kong.

Abhishek ha recorrido gran parte de la Sierra del país. Fotos: cortesía

El incremento del teletrabajo, a raíz de los efectos globales de la pandemia, está generando, desde el punto de vista migratorio, laboral, turístico y de telecomunicaciones, especial atención con lo que pasa con los nómadas digitales. Paúl Peña, cofundador de Divergent Law, una firma especialista en derecho de telecomunicaciones y migración, dice que esta tendencia ya es vista en algunos países como una estrategia para atraer a más turistas con alto poder adquisitivo que ayuden a reactivar las economías, porque “son personas que gastan en sus viajes mucho más que un turista tradicional, ya que su estadía es más larga”.

El Congreso de Costa Rica recientemente aprobó una ley que permitirá a los extranjeros permanecer hasta por un año en su territorio, con una visa que, en entre varios incentivos, puede prorrogarse por un año adicional. Algo parecido, dice Peña, se hace en países europeos, Panamá y Colombia.

Ecuador no se queda atrás. El Ministerio de Turismo confirmó a EXPRESO que analiza, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, la creación de una visa para legalizar la permanencia temporal de este tipo de trabajadores. “En este momento, el proyecto se encuentra en proceso de revisión por parte de la Secretaria Jurídica de la Presidencia y se espera que su aprobación se dé en los próximos días”, indica Turismo.

Abhishek ha visitado también varios lugares de la Costa como Salinas, Manabí y Guayaquil. Foto: cortesía

La idea de promover al país como un destino para el trabajo remoto es buena, dice Peña, pero aclara que eso no se consigue si esta política no está atada a incentivos. El principal que él promulga es que no sean considerados como residentes fiscales, pues eso por ley les obligaría, en su corta estancia, a pagar impuestos, algo para nada atractivo. En la lista él incluye el beneficio de que puedan ingresar con familiares de primer grado, que puedan traer con libertad sus equipos de trabajo, abrir de forma rápida cuentas bancarias, usar sus licencias para conducir y movilizarse sin problemas.

Una quinta parte de los empleados de Google teletrabajarán de forma permanente Leer más

Peña habla del enorme potencial turístico que tiene el país, al ser un territorio pequeño, con zonas naturales definidas y que pueden ser recorridas en poco tiempo. El real desafío, señala, está en lo tecnológico. Si bien el 94 % del país tiene cobertura de Internet, todavía debe trabajar en mejorar el acceso a un servicio de calidad. “Obviamente sí existe la red, pero el servicio es deficiente. Eso provoca que el turista tenga una mala experiencia”.

Abhishek concuerda con eso. Admite que inicialmente fue un inconveniente hallar una buena operadora. No obstante, en contraste, cita otras bondades que lo enamoran. Ecuador, dice, va más allá de la belleza de Galápagos que muestran los mapas globales: "Es uno de los países más diversificados , tanto geográfica como culturalmente". Añade que no es un país caro, que es fácil recorrerlo, que tiene buena comida, y lo mejor: su gente. "He estado en muchos lugares, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Hong Kong, Malasia, pero la bienvenida que recibí aquí, la calidez y el amor es increíble. Nunca me siento lejos de casa".

Este empresario dice que, “como hombre de negocios, me gustaría expandir mis operaciones en Ecuador, ya que hay buenas personas calificadas y empleables”. De ahí que su recomendación es que los incentivos que se puedan definir también sean un catalizador de la inversión extranjera.