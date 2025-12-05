Navidad 2025: Gourmandises estrena tienda en Buijo y más de 30 delicias

Gourmandises recibe la navidad con la inauguración de su nueva boutique en el Buijo.

Gourmandises, sinónimo de alta repostería y elegancia artesanal, celebra esta temporada con un doble acontecimiento: la inauguración de su nueva boutique en Hipermarket Buijo y el lanzamiento de su esperada Colección Navidad 2025. El nuevo local mantiene la estética chic y versátil que caracteriza a la marca, ofreciendo un ambiente pensado para disfrutar, descubrir y vivir el universo Gourmandises.

La boutique de Buijo se suma a las ya consolidadas en Alhambra, Village Plaza, Riocentro Los Ceibos y Riocentro El Dorado, consolidando un circuito de espacios que permiten a los clientes acceder a la propuesta de la marca en distintos puntos de Guayaquil y Samborondón. Cada tienda está diseñada como un lugar de encuentro con la repostería de autor, donde la estética y la técnica se combinan para ofrecer un servicio integral.

La inauguración de este nuevo espacio coincide con la temporada más especial del año, convirtiéndose en el escenario ideal para presentar la Colección Navidad 2025. Con esta propuesta, Gourmandises busca que cada visita sea una experiencia completa, desde la compra hasta la degustación, con detalles cuidados que reflejan su filosofía artesanal.

Arte y sabor en más de 30 delicias

La Colección Navidad 2025 reúne más de 30 creaciones artesanales que combinan tradición europea con alma ecuatoriana. Entre ellas destacan los panettones, elaborados con fermentación lenta y técnicas refinadas, disponibles en sabores como chocolate con naranja, pistacho y el clásico tradicional. Estos productos, que van desde $4,50 hasta $23 según presentación, se han convertido en los favoritos de la temporada por su textura ligera y aireada, resultado del savoir-faire del chef Yves Revelly.

Gourmandises inauguró su quinta boutique en el Buijo en Samborondón. nadia larco

La propuesta incluye también troncos artesanales desde $10,78, en variedades como chocolate al 70%, frutos tropicales, pistacho, praliné y cappuccino. A ellos se suman bombones, galletas y macarons desde $2,50, así como figuras de chocolate decorativas con precios entre $6 y $24. Las canastas gourmet corporativas, totalmente personalizables, completan la oferta con valores desde $30, ideales para empresas y familias que buscan sorprender con un detalle elegante y delicioso.

Además de las novedades de temporada, la colección incluye los postres icónicos de la marca: la Torta Ópera, la Tarte au Citron y la Fleur de Pistache, que consolidan el prestigio de Gourmandises en la pastelería de autor. Cada creación refleja la fusión entre técnica europea y productos locales de alta calidad, como el cacao ecuatoriano procesado en Europa para lograr perfiles aromáticos excepcionales

“Cada año buscamos que nuestras creaciones despierten nuevas emociones. Esta colección rinde homenaje a la repostería europea, reinterpretada con el alma ecuatoriana. Queremos que las familias vivan una Navidad llena de sabor, belleza y encanto”, expresó Yves Revelly, chef ejecutivo de Gourmandises.

Experiencias pensadas para compartir

La propuesta navideña de Gourmandises no se limita a los productos, sino que busca generar experiencias memorables. En su boutique de Alhambra, por ejemplo, la marca ofrece un espacio elegante y acogedor con capacidad para 20 personas, ideal para reuniones privadas, celebraciones familiares o encuentros corporativos. Este salón de té puede reservarse de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00, llamando al 093 915 3018.

“La Navidad es una época para compartir lo mejor de nosotros. En Gourmandises cuidamos cada textura, aroma y presentación para que cada producto sea una experiencia única pensada para sorprender y emocionar”, comentó Santiago Parra, gerente general de la marca.

La atención personalizada, los empaques elegantes y la posibilidad de pedidos anticipados refuerzan la idea de que cada detalle importa. La marca ofrece tres modalidades de servicio: atención en tienda, pedidos en línea y telefónicos, y delivery propio o a través de plataformas digitales como Uber Eats y Rappi, con transporte refrigerado que garantiza calidad y frescura.

Tradición europea con alma ecuatoriana

Desde su fundación en 2018, Gourmandises ha buscado elevar la experiencia dulce en Ecuador con técnicas europeas, estética cuidada y una filosofía artesanal donde cada detalle tiene alma y propósito. La visión de su fundadora, Catherine Burrus, y la dirección creativa del chef Yves Revelly han permitido que la marca se posicione como un referente en la alta gastronomía dulce del país.

La frescura de sus productos se garantiza gracias a un centro de producción especializado en Samborondón, equipado con tecnología de precisión para controlar tiempos y temperaturas. El transporte refrigerado asegura que cada creación conserve su textura y presentación desde el laboratorio hasta las boutiques.

La identidad de Gourmandises se distingue por su capacidad de transformar la repostería en un arte. Cada producto refleja la fusión entre tradición europea y alma ecuatoriana, con un enfoque sensorial y emocional que convierte la Navidad en una oportunidad para celebrar la belleza en cada detalle.

