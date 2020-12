La monetización de activos del Estado no será considerada en los ingresos de la proforma para 2021

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, aseguró este 14 de diciembre de 2020 que la monetización de activos del Estado no será considerada dentro de los ingresos de la proforma 2021.

"Nosotros vamos a trabajar en la obtención de recursos en esa vía, pero no le estamos incluyendo como tal en el concepto de los ingresos permanentes", dijo Pozo, en entrevista en Radio Democracia.

Pozo mencionó que la monetización de activos sí puede ser considerada como un ingreso permanente, al igual que los impuestos o exportaciones de petróleo, porque si se concesiona una hidroeléctirca, por ejemplo, el Estado recibe dinero periódicamente por ese proceso. Sin embargo, al ser un flujo de recursos "incierto" actualmente no se incluirá el rubro dentro del presupuesto.

"No sabemos si se va a dar. No sabemos en qué magnitud va a ocurrir. Es decir, si va a ser en un monto "x" o en un monto menor porque el mercado internacional ahora no es el mejor porque estamos en una economía en recesión (...) es incierto el ingreso que puede generar", dijo Pozo.

A fines del año pasado, el Gobierno estableció en la proforma 2020 que recaudaría $ 2.000 por la monetización de activos del Estado. Entre los activos previstos estaban las hidroeléctricas Sopladora y Minas-San Francisco, el Banco del Pacífico y la terminal de producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Monteverde.

Al ser 2021 un año electoral, la proforma de 2020 también regirá hasta el cambio de Gobierno, es decir, hasta el 24 de mayo. Por esa razón, el Gobierno saliente de Lenín Moreno deberá afrontar el fin de su período con la proforma de este año.

Conseguir $ 2.000 millones por monetización de activos en un año fue un tema cuestionado debido a que son procesos complejos. Incluso, conseguir recursos por esa vía lucía difícil antes de la crisis de la pandemia de COVID-19. En los últimos meses, los procesos se han estancado y el Gobierno ha buscado cubrir ese hueco de $ 2.000 millones vía ajuste de gastos, atrasos y financiamiento.

Precio del petróleo

Si bien no hay una cifra aún definida, Pozo mencionó que el precio del petróleo para la proforma prorrogada podría ser entre los $ 37 y 38. No obstante, aclaró que todavía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe afinar una cifra.

El titular de Finanzas señaló que el presupuesto prorrogado puede llegar a $ 32.000 millones. Pozo puntualizó que es una cifra gruesa y aún debe afinarse.

Los pormenores del presupuesto prorrogado se darán a conocer en este mismo mes, en las próximas semanas, sostuvo Pozo.