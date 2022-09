El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer, jueves 22 de septiembre, que su país y Ecuador mantienen un desacuerdo comercial referente a permitir que mediante un Tratado de Libre Comercio ingresen a su país el atún, camarón y banano ecuatorianos.

Para gremio de México, el TLC está suspendido Leer más

Frente a estas declaraciones, la reacción del Ministerio de Producción (Mipro) de Ecuador fue decir que el diálogo continúa. “En los próximos días continuarán las reuniones de alto nivel, tanto en el marco de las negociaciones bilaterales como en el proceso de adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico”, manifestó a Diario EXPRESO el ente ecuatoriano.

“En el caso del camarón y el atún, no hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador, porque el atún se desarrolla desde el Perú y existe la queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer y lo capturan de cinco kilos en Ecuador y que esto provoca que ya no llegue al Pacífico mexicano”, explicó en su rueda de prensa diaria, según EFE.

El presidente mexicano aseguró que va a proteger la industria de su país.

La cifra 19

mesas

de la negociación entre Ecuador y México están cerradas. Faltan temas de acceso a mercados e inversiones.



Los exportadores ecuatorianos defienden su trabajo. “Tenemos dos maneras diferentes de pescar. Nosotros tenemos un método que protege a los delfines y en la captura ingresa un número mínimo de atunes juveniles. En el caso de México, tienen un método que también captura delfines, que lo deben tener controlado. Lo que hay es un conflicto de intereses”, indicó a este Diario Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería de Ecuador, institución que considera un “retroceso” que el acuerdo solo contemple exportar a México pesca de origen cerrado y no de origen flexible.

Desde que asumió en 2021, para el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es una prioridad concretar un acuerdo comercial con México, ya que es el requisito que le falta para convertirse en miembro pleno de la Alianza del Pacífico, el bloque comercial de Chile, Colombia, México y Perú, lo que también le facilitaría a Ecuador el comercio con Asia-Pacífico.

“Es lo mismo que sucede con el plátano con Ecuador. No hemos llegado a un acuerdo porque tenemos que defender a plataneros de Tabasco, de Chiapas”, justificó López.