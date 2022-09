Han pasado casi cuatro meses desde que en mayo pasado se realizó la última ronda de negociaciones entre Ecuador y México para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC). Se esperaba que fuera la última cita antes de firmar el acuerdo comercial, pero México no aceptó que el camarón, banano y atún ingresen sin pagar aranceles.

Las entidades oficiales de los países dicen que el diálogo entre los dos países continúa, pero a la prensa mexicana en esta semana saltó la opinión de un gremio que dijo que las negociaciones están suspendidas por los productos sensibles.

“Ahora se encuentran suspendidas las rondas de negociación”, indicó para el Diario Reforma Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Diario EXPRESO escribió al correo de Salinas para ampliar la opinión que dio al Diario Reforma, pero hasta el cierre de este artículo no respondió.

Por ahora, la Secretaría de Economía de México, según indicó Salinas al Diario Reforma, se encuentra en negociaciones con el sector agropecuario mexicano para conseguir un posible acuerdo y llevarlo ante Ecuador como respuesta.

“Por lo pronto no existe una fecha tentativa de cuándo se podrían reiniciar las negociaciones, pero se espera que sea antes de que acabe el año”, destacó Salinas.

Hace una semana las autoridades nos indicaron que el proceso del acuerdo con México no está detenido. Javier Díaz, presidente de AITE



presidente de AITE

Salinas detalló al medio de información mexicano que hay intención de que se reanuden las rondas de negociación, porque México tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y si se puede llegar a un acuerdo con Ecuador, este es uno de los países que estaría proponiéndose para ser miembro pleno de la Alianza.

Desde la opinión oficial del Ministerio de Producción de Ecuador, los diálogos no están suspendidos.

“El acuerdo comercial con México tiene un avance de un 99 %, y puedo anticipar que estamos teniendo conversaciones muy fructíferas del más alto nivel político, incluso a nivel de Presidencia, de Cancillería y ministros. Por lo que esperamos solucionar el acceso al mercado del camarón y banano”, manifestó a Diario EXPRESO Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

De México se sabe que cambió el jefe de los negociadores y ya se reunió con el jefe, de Ecuador. Alexandra Mosquera

directora ejecutiva de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador- México

Prado agregó que para poder cerrar el acuerdo comercial debe tener acceso de sus principales productos de exportación, que son el camarón y banano. Destacó que el 50 % de las partidas arancelarias que exporta Ecuador a México entraría con arancel cero. Será inmediata desgravación y esto es un logro importante en la relación comercial.

Desde el sector empresarial ecuatoriano también se asegura que la negociación continúa. “Hace una semana las autoridades nos indicaron que el proceso del acuerdo comercial con México no está detenido; que los diálogos siguen para conseguir un punto de consenso y aunque no hay fecha estimada, lo claro es que se quiere firmar el acuerdo comercial en este año, no quieren que esto se extienda al 2023”, manifestó Javier Díaz, presidente de Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE).

Otros TLC Ecuador también negocia un acuerdo con China que ha avanzado un 50 % de la negociación, Corea del Sur, 45 % y Costa Rica, un 60 %.

Una opinión similar tiene la directora ejecutiva de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, Alexandra Mosquera. Ella destacó que México cambió al jefe de los negociadores y que se sabe que se ha reunido con el jefe de los negociadores de Ecuador. Por lo tanto, se espera que en este mismo año se firma el TLC y así Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico.