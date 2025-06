¿Los mejores croissants de Guayaquil? El clásico francés se reinventa con sabor local

Del clásico francés al fenómeno viral en redes, el croissant ha dejado de ser una simple pieza de panadería para convertirse en un lienzo gastronómico. Rellenos de pistacho, dulce de leche, frutos rojos o hasta Dubái chocolate, estos pasteles de hojaldre no solo sorprenden por sus sabores intensos, sino también por las innovadoras formas en que se presentan: crookies, cubes, coronas, y más. Cada versión lleva consigo una historia de creatividad, donde lo visual es tan importante como el sabor.

Te invitamos a leer: New York Style Cookies: el dulce negocio que gana espacio en Guayaquil y Samborondón

Para comprobar esta tendencia de primera mano, EXPRESO exploró panaderías artesanales, cafeterías de autor y rincones dulceros que han reinventado este clásico con audacia. El resultado: un recorrido delicioso que confirma que el croissant ya no es lo que solía ser… ahora es mucho más.

Sucrée: Croissants con historia y alma guayaquileña



Sucrée, la pastelería artesanal que revolucionó los croissants rellenos gracias a la innovación de Yoselyn Mora y Bryan Vera. Jonathan Cuje

En medio de la reinvención que trajo la pandemia, nació Sucrée: un proyecto que pasó de panadería tradicional a propuesta 100% artesanal enfocada en croissants rellenos únicos. Detrás están Yoselyn Mora y Bryan Vera, una pareja guayaquileña que apostó todo a una idea. “O lo intentas o te rindes”, recuerda Yoselyn. Con un congelador, una mesa y mucha disciplina, comenzaron a trabajar desde cero.

“Son tres días de trabajo para lograr el croissant perfecto”, explica. Desde sus inicios como tienda online hasta convertirse en tendencia en redes sociales, Sucrée se ganó un espacio entre los paladares curiosos de la ciudad. Elaboran todo con ingredientes ecuatorianos: su pasta de pistacho y el chocolate con notas de frambuesa son hechos en casa.

Hoy, con una comunidad fiel detrás, sueñan con abrir su primer local físico. “Las personas no quieren solo comprar un producto, quieren conectarse con una historia real”, afirma Yoselyn. Y esa historia, en Sucrée, se saborea en cada bocado.

Maison Erick y su apuesta por la excelencia: croissants casi franceses con sello guayaquileño

Croissant relleno al estilo Maison Erick: Wilson Flores habló acerca de la tradición y sabor en cada bocado. JONATHAN CUJE

Para el equipo detrás de Panadería Erick, el croissant no es solo un producto más del menú: es el resultado de años de búsqueda, ensayo y disciplina. “Siempre tuve en mente ofrecer un croissant lo más parecido al francés”, cuenta su fundador, amante del buen pan y obsesionado con la perfección. Y lo ha conseguido: “Diría que es 99,9% igual al croissant francés”, asegura Wilson Flores dueño de la pastelería.

La clave, explica, está en la calidad de los ingredientes y en las técnicas de elaboración. En Erick se utiliza mantequilla 100% pura de alto estándar y se cuida cada etapa del proceso: desde la masa hasta la fermentación, pasando por la laminación y los tiempos de refrigeración. Nada queda al azar. Su disciplina ha dado frutos. De vender 30 unidades al día, pasaron a producir hasta 3.000 croissants diarios en sus picos más altos, gracias al boom de los croissants rellenos en redes sociales.

Su variedad también marca la diferencia. Aunque el más popular sigue siendo el de pistacho, sabores como frutos rojos, maní y Nutella también tienen gran acogida entre el público. Además, están desarrollando nuevos conceptos bajo su marca recientemente patentada: Croissant Factory, que pronto tendrá su propio local dedicado exclusivamente a masas laminadas. “Es otra forma de comer croissant”, resume el fundador.

El compromiso con lo local también es parte de su esencia. Aunque encontrar mantequilla con los estándares necesarios ha sido un reto en Guayaquil debido al clima, han logrado establecer alianzas con proveedores que cumplen sus exigencias. Todo esto respaldado, además, por el asesoramiento de un tricampeón europeo de croissants artesanales, que ayudó al equipo a perfeccionar su técnica.

Nicole Pastry Arts: técnica francesa, sabor local



La pasión en cada croissant relleno de Nicole Suarez. Jonathan Cuje

La pastelera Nicole Suárez convirtió su sueño de infancia en realidad al fundar Nicole Pastry Arts , una marca que nació con la visión clara de ofrecer productos de calidad y técnicas aprendidas fuera del país. “Es mi sueño desde que era súper chiquita”, comenta. Tras formarse en el extranjero, volvió a Ecuador para establecer su pastelería y traer una propuesta diferente, inspirada en la tradición europea.

Su decisión de incluir croissants rellenos en la oferta respondió a una simple observación: “Es algo que aquí en Guayaquil no había”, afirma. Inspirada en la “croissantería” europea, trajo una técnica francesa de masa hojaldrada con mantequilla, adaptándola a ingredientes locales. La innovación no solo se ve en la forma del croissant, sino también en sus rellenos: “Usamos todas las cremas de la pastelería, que son súper sedosas y puntuosas, lo que le da un plus a la masa que ya sola es deliciosa”.

Sobre la textura del croissant, Nicole señala que se logra con “el tiempo de horneado y la experimentación”, logrando una mezcla perfecta entre un exterior crujiente y un interior suave. Entre los sabores más populares están el croissant redondo de flan de manzana con helado, el tiramisú, pistachos con frutos rojos, almendra, ron con caramelo salado y el flan parisino.

El lanzamiento de esta línea de croissants rellenos coincidió con la apertura de su segundo local, en San Marino. El impacto fue inmediato: “Fue el boom, todo el mundo quería probar algo que nunca había probado”. El éxito fue tal que ahora también están disponibles en su local del Mall del Sol.

En cuanto a los ingredientes, Nicole comenta que todo ha sido cuidadosamente adaptado para trabajar con insumos ecuatorianos. “Todas las recetas se adaptaron a ingredientes de aquí, pero respetamos el nivel de calidad”, explica. Utilizan mantequilla 100% pura, una mezcla de harinas con el gluten ideal y técnicas de enfriamiento estrictas, necesarias por el clima caluroso de Guayaquil.

El sello distintivo de Nicole Pastry Arts radica en la calidad de sus materia prima y la innovación constante. “Cuando es pistacho, es pistacho, no usamos esencias ni nada artificial”. De hecho, cada mes lanzan un nuevo sabor o postre, y adaptan su menú a la temporada, como croissants con cereza en Navidad o mango en época tropical.

Próximamente, Nicole celebrará dos años desde la apertura de su local físico y promete seguir sorprendiendo: “Siempre innovamos, para no aburrirnos y para ofrecer lo mejor”.

También en Quito se vive la fiebre de los croissants rellenos

La tendencia no se queda solo en Guayaquil. En Quito, varias pastelerías han incorporado croissants rellenos a sus vitrinas, apostando por sabores creativos, rellenos abundantes y una presentación irresistible. Aquí algunos spots que los fanáticos del hojaldre no se pueden perder:

Bolé

Croissant Lovers

Ciro Patelería

PaneCu

Olvera: "Cocino para hacerte sentir en casa" Leer más

La fiebre por los croissants rellenos en Guayaquil no es solo una moda, sino el reflejo de un cambio en la forma de disfrutar la pastelería: más atrevida, más artesanal y con identidad propia. Cada uno de estos emprendimientos ha sabido adaptar técnicas internacionales a ingredientes locales, demostrando que el croissant perfecto también puede hornearse en medio del trópico. Con propuestas que van desde el pistacho hasta el flan de manzana, estos espacios no solo venden pan: ofrecen una experiencia que comienza con un bocado y se queda en la memoria.