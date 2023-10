Materias primas, más baratas, pero poco aprovechadas

Este ha sido un año clave para la compra de materias primas, con precios a la baja que podrían extenderse hasta el 2024, a pesar del contexto global. Sin embargo, la realidad del país poco o nada permitirá que la industria local se beneficie de ello.

Durante los primeros siete meses de este año, la compra de insumos ha sido ventajosa para muchos empresarios, ya que los valores de estos se han contraído en comparación con los del año pasado. Para este sector, los grandes conflictos bélicos han afectado positivamente a estos ítems, debido a la nula dinámica del mercado internacional.

De enero a julio de 2022, el volumen de las importaciones de materia prima se ha incrementado relativamente, pero su precio ha bajado en referencia al mismo periodo en 2022, según los datos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE). Para la entidad, solo en el segundo trimestre de este año, el valor importado decreció en un 6,0 %, pese a que su volumen aumentó un 16,6 %.

Jorge Luzuriaga, gerente general de Nutec, empresa que se dedica a la distribución de materias primas para la industria local, se encarga de buscar los mejores insumos tanto en precio como en calidad. La empresa está ubicada en el sector de la Casuarina, conocida como la ‘entrada de la 8’, a la altura de la vía Perimetral, en el noroeste de Guayaquil. En sus galpones es posible observar sacos de fundas blancas o transparentes de materia prima de aditivos para mejorar la calidad del plástico.

Entre las marcas constan Tosaf y LG. Esta última compañía no solo se dedica a la comercialización de electrodomésticos y de productos electrónicos, sino que también ha incursionado en el negocio del plástico. Estas mercaderías son adquiridas en diferentes países, entre ellos China, Israel, EE. UU., Brasil, Perú, Vietnam, México, Turquía, Indonesia, Portugal, India y Corea del Sur.

El empresario atribuye la baja de precios de las materias primas a la crisis mundial. “Hay una especie de conflicto entre China y Estados Unidos, que se ha sumado a la guerra de Rusia con Ucrania, y hoy a la de Israel con Hamás, de Palestina. Esto ha creado un sentimiento de incertidumbre a nivel global, la gente no sale, ya que no están viajando ni están produciendo, por lo que no hay la oferta ni demanda suficiente”. Pero el que hayan bajado los precios es bueno para el país, porque son menos dólares que salen, reflexiona Luzuriaga.

Para Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, este beneficio depende del país o del mercado con el que se comercia. Por ejemplo, en el caso de las importaciones de materias primas, actualmente China es el principal país de procedencia. Entre enero y julio de este año, dichas importaciones se contrajeron en un 11 % respecto al mismo periodo de 2022. Aunque Estados Unidos, en el mismo lapso, registró una contracción del 14 % en las importaciones, según el monto importado, detalla.

Pero pese a que está barata la materia prima, no hay demanda, indica Anabel Luzuriaga, gerente de All Materials; aunque también significa que la industria tiene que facturar menos dólares. Aun así, esta ventaja en los precios no está siendo aprovechada por toda la industria, ya que muchas empresas han tenido que disminuir la adquisición de insumos porque también han debido bajar la producción, ante la decisión de acortar sus jornadas y su plantilla laboral, por el agravamiento de la situación de inseguridad en el país desde hace unos meses.

Y esto se nota al analizar la cantidad de materias primas que el país ha importado hasta mayo con respecto al resto de los meses de este año, según datos del BCE. En mayo, se alcanzó la compra más alta en cuanto a volumen: 1’019.638 toneladas métricas. En junio ese valor descendió a 930.655 y en julio se redujo aún más, a 814.393, siendo el volumen más bajo registrado en lo que va del año.

Nutec ha disminuido en dólares sus ventas en un 25 %, pero estas se han mantenido en volumen (toneladas). A esto se suma la inversión que han tenido que realizar en seguridad física y en blindar los transportes.

Jarrín menciona que, a nivel de producción, todavía no se ha superado el nivel prepandemia. Al cierre del primer semestre de 2023, el PIB total resultó inferior en un 0,5 % a lo observado en 2019. Así también, la inversión se contrajo un 0,7 % en el primer trimestre con respecto al mismo período de 2022, y es inferior un 14 % al 2019.

La otra orilla: equipos y maquinarias, más caros

Según datos del BCE, de enero a julio de 2023 los volúmenes de importación de los tres subgrupos de bienes de capitales (para la agricultura, para la industria y equipo de transporte) se han ido reduciendo, pero no así su precio; este se va incrementando en referencia al mismo periodo en 2022.

En 2022, se importaron 368 mil toneladas métricas, a 3.295,1 millones de dólares. Sin embargo, este año fueron 343,4 mil toneladas métricas, a 3.478,2 millones de dólares.

Francisco Jarrín precisa que el incremento es de un 8 % entre enero y julio de 2023, en relación con el mismo período de 2022.

Esta alza del precio se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la inyección estrafalaria de dinero que Estados Unidos hizo en su economía, más el incremento de las tasas de interés, explica Anabel Luzuriaga. Por lo que a su criterio, ahora se está viviendo un efecto colateral de estas decisiones. “Varios expertos han dicho que lo que ahora estamos viviendo (en cuanto a una economía restringida, con una tasa de intereses alta, costos elevados de mano de obra, materia prima barata por falta de demanda) será una réplica en 2024”, por lo que Luzuriaga está convencida de que esta tendencia se mantendrá.

En el segundo semestre de 2023, se registró el mayor crecimiento de bienes de capital, con un 7,9 % en

