Un baño de realidad para el empresariado ecuatoriano

Tras el diagnóstico, vino el cómo. “No me vayan a lanzar tomates y, si lo van a hacer, que no sea sobre el escenario, por favor”. El exministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco Brañes, sabía lo que se venía. Hizo la broma para atenuar un poco el impacto de la receta que tenía para el empresariado ecuatoriano.

Latam confirma cobertura al 93 % de los pasajeros de la extinta Equair Leer más

“Hay cuatro cosas que el empresariado puede y debe hacer. La primera: van a tener que pagar más impuestos. Este país está por debajo de la media del continente. No hay ninguna razón para que no se pueda recaudar un 20% y no el 14% actual (…)”. En ese preciso instante, el silencio que se instaló en el salón fue sepulcral. Se habría podido escuchar el aleteo de una mariposa, a no ser porque Velasco proseguía con sus indicaciones.

Velasco, quien fue invitado de honor para la celebración de los 87 años de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), la noche del pasado 11 de octubre del 2023, en el Quorum del Paseo San Francisco, en Quito, dijo que “los impuestos a la renta aún recaudan poco, hay mucho espacio para recaudar renta personal y para impuestos a la propiedad, que aquí son bajísimos. También se recauda poco de los llamados “impuestos a los males”: alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, etc. Los subsidios energéticos, que ascienden al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) son injustos e insostenibles. Suponer que el único ajuste debe venir por el lado del gasto no es realista”. Y en tono empático preguntó al auditorio: “¿Todo esto es popular? No, pero es necesario”. No obstante, el silencio fue total.

Un silencio que apenas minutos antes había estado ausente, en un ambiente fastuoso, de mucha alegría, camaradería y sendos discursos de las cabezas del gremio. Tras el himno nacional, entonado a ritmo de violín, el presidente de la Junta Directiva de la CIP, se dirigió a a los presentes de manera enérgica, crítica a la situación actual que vive el país y propositiva respecto al futuro.

LEA TAMBIÉN (“Estamos hartos del robo y del cobro de ‘vacunas’ en el puerto”)

“El Ecuador no puede seguir a merced de intereses individuales y pugnas políticas estériles que no solucionan los problemas principales que aquejan a nuestra sociedad, mientras nos sumergimos en una espiral de violencia, terror y desempleo. Es nuestro deber ser propositivos para buscar soluciones de fondo que nos permitan enrumbar nuestra nación. El sector empresarial, al ser el motor más importante de la economía y su principal generador de empleo, tiene un rol que cumplir en esta cruzada y esta cámara está dispuesta a hacerlo. Por ello, tenemos una agenda que pondremos a consideración de las nuevas autoridades, del ejecutivo y del legislativo. un conjunto de propuestas que contemplan algunos ejes temáticos que, a nuestro juicio, cubren las demandas transversales que deben guiar la discusión y los grandes consensos nacionales”.

Acto seguido, la titular de la CIP, María Paz Jervis, en una emotiva charla, pasó revista a lo que ha sido su gestión en este primer año, remarcando, especialmente, lo difícil de romper los techos de cristal a nivel ejecutivo. “Créanme que preferiría ya no hacer referencia al género desde este micrófono, pero hay que decir en voz alta que el techo de cristal que tenemos las mujeres encima nuestro no termina de romperse el día que ocupas una alta posición laboral. Solo Dios sabe cuánto duele romperlo todos los días”.

No faltó, eso sí, revisar el rol de las empresas en el actual contexto del país. “Para lo que va del 2023, las empresas destinan en promedio un 14% de su presupuesto total a medidas de seguridad, abarcando aspectos como seguridad privada, sistemas de vigilancia, GPS, servicios de protección, iluminación y sistemas de seguridad. Para el año 2023 los gastos destinados a seguridad respecto a 2022 aumentaron en promedio un 26%. Las empresas han reflejado una disminución mensual promedio de sus ventas del 16%. Cuando el crimen organizado penetra en una sociedad, lo hace en todos los niveles. Si queremos reinsertar a las personas que se han visto tentadas o sometidas a la actividad ilícita, es indispensable la generación el empleo de calidad. Y el empleo no se genera vía decreto ejecutivo, ni con ofrecimientos de campaña. El empleo se genera con un sector productivo robusto, que cuente con garantías y respaldo del Estado”.

Tras una ceremonia corta donde se reconoció a los socios que suman 25, 50 y 75 años en el gremio, Velasco subió al escenario y descargó una serie de cifras y estadísticas que demuestran lo mal que camina Ecuador. “El mundo ve con preocupación a Ecuador. No voy a criticar a unos y a alabar a otros. Voy a compartirles desafíos, alternativas y el papel que pueden jugar ustedes como empresariado. La prioridad de arreglo es la política. Si la política anda mal, todo anda mal”.

FMI: La reserva internacional da confianza en que los depósitos se harán efectivo Leer más

En ese contexto, las otras recomendaciones estuvieron atadas a la necesidad de que el empresariado se transforme en un actor social legítimo (¿está pagando todos los impuestos que puede y debe pagar?, ¿está debidamente comprometido con la transición verde?, ¿sigue las mejores prácticas laborales, incluyendo la no discriminación por género, raza, origen social u otras?, ¿está ayudando a cerrar las brechas sociales?, ¿es la legislación antimonopolios lo suficientemente rigurosa?) y a corregir el error clásico de que los empresarios no se involucren en la política.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!