Más de 900 operativos buscan garantizar el abastecimiento de gas en Ecuador

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos despliega estrategia para combatir rumores de especulación de precios

Los operativos se llevan a cabo en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Puyo, Pichincha y Carchi.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) anuncia el refuerzo de operaciones de fiscalización en todo el territorio nacional para garantizar el suministro normal de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles a las familias ecuatorianas, en medio de rumores sobre posible desabastecimiento e incremento de precios.

Según información oficial, la ARCH ha ejecutado hasta la fecha más de 200 operativos específicos en depósitos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y casi 700 inspecciones a estaciones de servicio de combustible, cubriendo a gran parte de las provincias de Ecuador.

"A través de las 12 oficinas distritales, cumplimos con nuestra responsabilidad de asegurar el acceso al gas y combustible para las actividades diarias de todos los ecuatorianos; por ello, mantenemos desplegado el contingente humano necesario para verificar el suministro adecuado de estos productos", informaron desde la entidad reguladora.

Control de Precios Oficiales: GLP y combustibles

Los operativos tienen como objetivo principal garantizar que la comercialización se realice a los precios oficiales establecidos:

- Gas de uso doméstico: $ 1,65

- Combustible diésel: $ 2,80

#URGENTE #ULTIMAHORA 🔴

Continúan largas filas para abastecerse de gas GLP en el sur de Latacunga.



Policía Nacional del Ecuador en el punto brindando asistencia en el punto. pic.twitter.com/qgT1Aojxxv — CDL Noticias (@CDL_NOTICIAS) September 20, 2025

Esta medida busca evitar la especulación y el aprovechamiento de la situación por parte de distribuidores, que podrían intentar incrementar arbitrariamente los precios. El anuncio del refuerzo de controles se produce en un contexto de creciente preocupación en varias provincias por rumores de desabastecimiento e incremento de precios. Un ejemplo claro se vivió durante el fin de semana en el sur de Latacunga, donde se formaron largas filas para abastecerse de gas GLP ante la especulación sobre una menor oferta y encarecimiento de productos.

Estos rumores surgieron tras la eliminación del subsidio al diésel, generando incertidumbre entre la población sobre posibles medidas similares en otros productos energéticos.

Gobierno ratifica subsidio al Gas

Para tranquilizar a la ciudadanía, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, reafirmó en días recientes que el Gobierno de Daniel Noboa no eliminará el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), despejando dudas sobre posibles cambios en la política de subsidios para este producto de primera necesidad.

