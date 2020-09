Marketing Digital: 3 cursos para convertirte en un experto

Este 2020 obligó a todos los negocios, sin importar lo grande o pequeños que sean, a digitalizarse para poder seguir atendiendo a sus clientes bajo las nuevas reglas de la “nueva normalidad”.

Si antes era ya importante que tu negocio tenga presencia digital, ahora sobra decir que, si tu negocio no está en alguna plataforma digital, prácticamente es invisible.

Afortunadamente no es necesario tener que invertir cientos (o miles) de dólares para entender las bases de esta industria y poder digitalizar tu negocio sin mayor inconveniente. Si bien es cierto que la ayuda de un experto nunca está de más para que puedas escalar en ventas y posicionamiento, existen varios recursos gratuitos para que conozcas herramientas y plataformas de Marketing Digital para aplicarlas tu negocio; hoy te contaré de tres:

1. FACEBOOK BLUEPRINT

Es la biblioteca digital de Facebook con todo lo que necesitas saber para pautar en esta rede social. Cise.es

No hay que dar mucha introducción de qué va esta red social, pero no está demás confirmar que es la plataforma #1 para poder anunciarte, por su gran alcance y sus relativos bajos costos de publicidad.

A Facebook le interesa que sus usuarios sepan cómo pautar cada vez mejor (por ende, puedan gastar más dóalres) y que aprovechen todo su ecosistema, por lo que crearon de manera gratuita Facebook Blueprint.

Esta es la biblioteca digital de Facebook con todo lo que necesitas saber para pautar tanto Facebook como en Instagram. Tienes más de 90 lecciones y la opción de certificarte como experto en Facebook Ads.

Está en constante actualización por lo que puede volverse tu aliado/a para saber de las últimas tendencias de publicidad online.

Si deseas conocer más de Facebook Blueprint: https://www.facebook.com/business/learn

2. GOOGLE DIGITAL GARAGE

Se trata de un espacio de autoformación online para aprender desde posicionamiento web hasta e-commerce. mopportunities

Otro de los gigantes del Marketing Digital es Google. (No conozco a nadie que utilice otro buscador para hacer sus consultas de manera inmediata, y me atrevo a decir que tú tampoco, ¿o me equivoco?); y con el afán de que más usuarios utilicen su plataforma de publicidad crearon Google Digital Garage, un espacio de autoformación online para que aprendas sobre posicionamiento web, e-commerce, desarrollo web, email marketing, etc, en 26 lecciones.

Al final de cada módulo recibes pequeñas insignias y reconocimientos, sin embargo, si completas todos los módulos puedes tomar un examen y recibir una certificación oficial de Google, que nunca está de más para poner tus conocimientos a prueba.

Aprende de Google Digital Garage acá: https://learndigital.withgoogle.com/garagedigital

3. LINKEDIN LEARNING

Una plataforma de cursos online dentro de la plataforma laboral. Canva

Linkedin es el “Facebook” corporativo, perfecto para encontrar empleo, relacionarte con gente de tu sector y fomentar el networking.

Dentro de este mundo laboral tienen una plataforma de cursos online llamada Linkedin Learning (comprada a la conocida escuela digital Lynda.com) donde puedas aprender de varios aspectos empresariales como Marketing Digital, Ventas, RRHH, Diseño, Creatividad etc.

Tienen una modalidad Premium con acceso a todos los cursos o puedes inscribirte para probar 1 mes gratis y aprovechar al máximo de este recurso.

Más info de Linkedin Learning: https://www.linkedin.com/learning/

Como puedes ver, puedes conocer las últimas tendencias de Marketing Digital con poco. Lo más importante es conocer los sitios adecuados, y hoy puedes empezar por 3 de ellos.

Quién es David Paz y Miño:

'Marketing nerd' apasionado por la autoformación, la innovación y el mundo digital. Se desenvuelve como gerente de mercadeo y se enfoca en desarrollar las mejores estrategias de Marketing para que emprendedores y empresarios conozcan a su audiencia, las enganchen y vendan de mejor manera sus productos/servicios.