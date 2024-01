Marco Rodríguez: "Hay que quitar el control sobre las tasas de interés"

En su momento de candidato, el ahora presidente Daniel Noboa planteó la necesidad de que la banca internacional entre al país para que las tasas de interés se reduzcan y se dinamice la economía. El presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Marco Rodríguez, reflexiona sobre este particular e insiste que se deben liberar las tasas de interés para fomentar la inclusión financiera.

¿Por qué la banca nacional se ha mostrado reacia a que entre la banca extranjera?

Este es uno de los mitos que corresponde desmontar. Con mucha frecuencia se suele afirmar que en el Ecuador existen limitaciones para el ingreso de la banca internacional. Y la verdad es que no existe ninguna. De hecho, hay un banco de licencia internacional (Citi) y otros con inversión extranjera. Lo que sucede es que, mientras en el mundo en general ha comenzado hacia varios años atrás a adoptarse los estándares más altos de regulación y supervisión (Basilea), en Ecuador tenemos normativa que se quedó engarzada en una visión de control absoluto, sobre las tasas de interés, las tarifas de servicios financieros y la administración de la liquidez. Estos factores son los que evitan que un banco o un grupo internacional ingrese. La banca española, que llegó a mediados de la época del 2000 a toda América Latina, se saltó Ecuador; la banca colombiana que se expande en la región ni siquiera considera ingresar; el proceso de venta del Banco del Pacífico quedó en nada debido a que los inversionistas vieron este panorama y prefirieron no venir.

Las tasas deben, o van a tender a ajustarse a la realidad del riesgo de cada ciudadano en el Ecuador.

¿El mercado no es atractivo ni rentable?

No es atractivo de cara a todas las limitaciones que se tiene dentro de los procesos de gestión de la institución financiera. Olvidemos por un momento que esto es un banco, pensemos que es una panadería: si el interesado no va a poder comprar la cantidad de harina que necesita, establecer el precio de su pan, decidir sobre los horarios que debe abrir el local, seguramente va a desistir del negocio. Igual pasa con el sector bancario.

Según lo explica, la normativa financiera requiere una transformación total, con mayor libertad de acción para los bancos. ¿Eso permitirá reducir las tasas de interés?

La tasa de interés es el precio del dinero, que recoge varios factores en su composición: costos administrativos, costos de fondeo y costos de riesgo de operación. Pensar que con una ley se puede, o se debe -que es más preciso- bajar las tasas de interés, no es lo técnicamente correcto. Las tasas deben, o van a tender a ajustarse a la realidad del riesgo de cada ciudadano en el Ecuador, una vez que haya un mejoramiento de la normativa, de las condiciones de liquidez y de los factores propios de la inestabilidad interna del país. El error frecuente es pensar que la tasa de interés debe ser administrada mediante una normativa legal. Ese ha sido el camino que ha seguido el Ecuador y lo único que ha causado es exclusión financiera, que aquellas personas, o empresas incluso, que pudieran ser atendidas por bancos, cooperativas o mutualistas no lo sean y más bien ese espacio lo cubra el chulco, con tasas mayores a 1.200%.

No se puede determinar a ciencia cierta cuál sería la tasa que se le debe asignar a alguien que no tiene garantías, historial crediticio, pero estas personas desearían acceder a un crédito.

Pero el comerciante que no tiene una casa, que no tiene un ingreso fijo, que no tiene garantías, no es un imán para la banca. ¿Estarían los bancos dispuestos a correr el riesgo de prestar a estas personas, si se dieran las condiciones de una mayor libertad financiera? ¿A qué tasa, una muy alta para compensar ese riesgo?

Un error que ha tenido nuestro sistema de tasas de interés es pensar en un número como objetivo. Ecuador es el único país en la región que mantiene tasas de interés fijas. No se puede determinar a ciencia cierta cuál sería la tasa que se le debe asignar a alguien que no tiene garantías, historial crediticio, pero estas personas desearían acceder a un crédito, sin el riesgo de las amenazas a su vida si no pagan, a una tasa supervisada que permita desarrollar un historial crediticio. Y, al corto plazo, muy seguramente podrían acceder a mejores condiciones de crédito. Probablemente tendrían una tasa algo más alta que la que hoy permite la norma, pero tendrían crédito. No son elucubraciones, así funciona en todos los países donde existen sistemas de tasas de interés libres, distintos al nuestro.

En el 2023, hasta el tercer trimestre, 6.000 clientes mensuales nuevos habían recibido crédito por primera vez en el sistema financiero ecuatoriano y 8.500 personas cada mes recibieron por primera vez un plástico. Ese es el esfuerzo que se hace con las herramientas para la inclusión de nuevos clientes que estaban excluidos. Si se mejoraran las condiciones y no hubiera las limitaciones, estos números mejorarían sustantivamente.

En todo este escenario, pagar un 16% en un crédito de consumo o vía tarjeta de crédito es una pesada carga para muchos clientes. Liberar las tasas, ¿presionaría a un valor todavía más alto, ante la falta de control?

Se suele decir que Ecuador tiene las tasas de interés más altas de la región. Pero ni de lejos es así. Si se ve en países como Panamá y El Salvador, para hablar de economías dolarizadas, fácilmente la tasa llega al 28 o 35%, en casos de personas que inician con una tarjeta de crédito. Sin embargo, en apenas un año y medio o dos bajan sensiblemente su riesgo debido a que generan un historial crediticio, se conoce su carácter de pago y acceden a otros servicios financieros en mejores condiciones.

