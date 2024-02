Lugares y valores sugeridos para alquilar casa o departamento en Guayaquil

Lo primero que deben contemplar quienes están buscando alquilar viviendas en Guayaquil, es apartar al menos el 40 % de su salario para esa renta. El segundo punto a tomar en consideración, es encontrar un sitio lo más cercano al trabajo, porque el traslado allá será a diario. “Así se ahorra tiempo y dinero”, explica Mariuxi Montalván, experta en inmobiliaria.

Para quienes, por ejemplo, deseen o necesiten vivir en el sur de la ciudad, la especialista recomienda, tomando en cuenta cómo está la inseguridad hoy en día en Guayaquil, que se alquile en casas con callejones cerrados con portales. “Pueden ser en calle de forma de U o en forma de I (una sola calle) pero que esté cerrada en ambos lados. No importa si no es una urbanización, pero que tenga la calle cerrada por protección, así por ejemplo, pueden dejar su carro afuera y no tener problemas de robos o secuestros”, detalla.

No obstante, es en esa misma zona de la ciudad, donde Montalván señala que se puede hallar los más económicos alquileres, se encuentran departamento con dos ambientes en hasta $200, en ciudadelas como Los Esteros, Huancavilca y Las Acacias.

Para quienes necesiten instalarse en el norte, la experta menciona que sectores como Urdesa, Miraflores y Urdenor cuentan con una excelente ubicación desde donde con facilidad los inquilinos pueden ir a diferentes sitios necesarios como centros comerciales, donde hay agencias bancarias y supermercados para el diario vivir.

Y es que también es buena idea vivir en los alrededores de los centros comerciales, dice la experta. Asimismo, hay diferencia de precios que se acoplan a los bolsillo. Del norte, es más económico vivir en los alrededores de un centro comercial, donde se hallan ciudadelas como La Alborada y Los Álamos con precios promedios entre $350 a $400 de un departamento de 100 metros cuadrados, con tres habitaciones; que de otro centro comercial, donde departamentos con similares dimensiones, en ciudadelas como Kennedy y Urdesa, tienen precios de $500 a $700, según lo corroboran varias plataformas inmobiliaria.

URDESA RECORRIDO POR LA CALLE CIRCUNVALACION DONDE HAY VARIOS BIENES QUE SE ALQUILAN O SE VENDEN. FREDDY RODRÍGUEZ

Además de los malls en el norte, de acuerdo al recorrido de EXPRESO por la ciudad, hay zonas como Los Sauces con mucho comercio y oferta gastronómica popular; quienes apuestan por el norte, pero a menor precio, optarían por esta propuesta. Pues según instituciones profesionales, en esta zona el alquiler de una casa con dos habitaciones y dos baños está en un promedio de $260.

Vivir en el centro de la urbe, en donde se concentra toda la actividad económica y comercial, es recomendable para quienes aquellos que disfrutan caminar todos los días. “En el centro, durante el día, se puede caminar con seguridad. Ir a pie al trabajo, a los restaurantes y a hacer compras a los supermercados”, menciona la experta inmobiliaria. En el centro, según los portales de alquiler, se hallan departamentos de 100 metros cuadrados con dos habitaciones hasta en $340.

Para personas con un presupuesto alto y cuyo sueño es vivir en urbanizaciones cómodas y seguras, vía a la costa, vía a Samborondón y vía a Daule son las alternativas perfectas. No obstante, Montalván señala que dentro de cada una de estos lugares hay rangos de los que se podría sacar provecho.

“Samborondón en sí es lo más caro. Hay viviendas que se alquilan hasta en los $6.000. Por ejemplo, una casa con cuatro habitaciones y una piscina se alquila en $2.400. Hay mayor paga para vivir”, detalla.

Mudanzas frecuentes Las olas de inseguridad que han arropado a Guayaquil en los últimos tres años, han hecho que las personas se muden con más frecuencia de un sector a otro.

En vía a Daule y Vía a la costa

De acuerdo con las plataformas inmobiliarias que hacen comparaciones de alquileres de viviendas en diferentes zonas, por ejemplo, de la vía a Daule, la mayoría de los departamentos pasan los 130 metros cuadrados y están entre los $ 660 y hasta los $ 900.

El mismo tamaño pero en urbanizaciones como Villa del Rey, de esa misma zona, se haya hasta en $500.

En urbanizaciones de vía a la Costa como Portofino y las que están cerca de Laguna Plaza son más caras que urbanizaciones como Belo Horizonte ($ 950) y a veces que en Puerto Azul, que está en esa misma vía.

“Los precios en estas zonas también tienen que ver con los acabados de las casas y ciertas estructuras modernas”, destaca Mariuxi Montalván, experta en inmobiliaria. “La inseguridad ha hecho que la gente se mude bastante desde diferentes sectores, porque es recomendable que si le da el presupuesto, alquile en un sitio con guardianía todo el día y sentirse seguro”, menciona.

