Sin lluvias, "a Ecuador le hacen faltas más de 600 megavatios"

Desde hace una semana Ecuador ya no depende de la venta de energía de su vecino Colombia para cubrir su demanda diaria. Esto, gracias a las últimas lluvias que mantienen a presas como Mazar (principal embalse para generación eléctrica del país) en óptimas condiciones.

Pero esto no significa que la crisis energética haya terminado, advierten expertos. Pues el riesgo de que los racionamientos vuelvan para abril, mes de sequía, sigue latente. Pero ¿qué tan preparado está Ecuador para enfrentar un nuevo periodo de lluvias escasas? La ministra de Energía aseguró ayer a EXPRESO que para ese mes no habrá ni sequía ni cortes de energía. “No existirá eso”, asegura.

No obstante, para garantizar que no existirá para entonces racionamiento, Ecuador deberá volver a comprar la energía desde Colombia y esperar que ese país puedan abastecerle, ya que “el estado de la situación del sector eléctrico en Ecuador no ha variado significativamente para poder asegurar que no existirán racionamientos futuros”, menciona a este medio la experta en generación eléctrica Kattia Delgado. “Seguramente pagará lo que sea a Colombia para cubrir la demanda. Pero, ¿qué pasa si Colombia no tiene para vender?”, cuestiona la experta.

De acuerdo a lo que ha anunciado el Operado Nacional de Electricidad en Ecuador (Cenace), para diciembre de este año 2025 existiría un déficit de 1.250 megavatios de energía (MW). Pero en la actualidad, el incremento de energía generada, a través de la adquisición de varios proyectos como el alquiler de las tres barcazas turcas y la importación de un nuevo generador de gases, no sobrepasan los 600MW, lo que hace suponer que, ahora mismo, si el país no tuviera lluvias, le faltarían al menos otros 600MW para no tener problemas. El déficit continúa, dice la experta, y este podría aumentar a fines de año si la demanda crece.

Y es que las gestiones por contratar más energía ha estado llenas de retrasos y por ende con menos aportación energética de la que se esperaba, por lo que las lluvias han sido la salvación actual.

Respuesta desde el Ministerio de Energía

No obstante, la ministra Manzano asegura que ante una posible réplica de sequía en abril, como el año pasado, el país estaría para no volver a las penumbras, ya que el Gobierno ha hecho toda la gestión para que así sea: “hemos recuperando 700MW; gestionado los embalses de manera inteligente y técnica; hemos comprado energía en firme por instalarse; comprado energía flotante; hemos hecho regulaciones, leyes, resoluciones y decretos que ayuden al inversionista”, responde sin confirmar cuánto sería el déficit de energía real.

Otros expertos en Energía, como Ricardo Buitrón, mencionan, basados en los estudios de los caudales mensuales de centrales en operación que, en el mes de abril se pueden presentar caudales mayores a los medios anuales en la centrales de las vertientes occidental y caudales medios en las centrales de la vertiente oriental. “En estas zonas están las hidroeléctricas más grandes”, lo que ha hecho que, por ahora, gracias a las lluvias, las represas esté hasta un 70 % llenas en su capacidad.

Es decir, que en el cuarto mes, lo más probable es que Ecuador cuente con lluvias y reservas suficientes para cubrir su demanda eléctrica, aunque, enfatiza, puede que sí llegue una sequía no predecible, “ya que el clima es cambiante”.

Delgado recuerda además que, no solo se trata de cuánta lluvia caiga sino también de la repotenciación en el sistema de transmisión y distribución con la que no se ha cumplido desde el Estado. “Por lo que aún contando con generación disponible, el sistema es inestable a largo plazo, por sus redes de transmisión y distribución. Por eso es importante cumplir con los programas de mantenimiento y expansión”, detalla la experta.

Además, añade, los contratos adjudicados a las barcazas no superan el año 8 meses, por lo que ninguna de las soluciones obedecen a una planificación a largo plazo y Ecuador seguirá dependiendo de la disponibilidad del sistema eléctrico colombiano. “Mientras no tengamos generación firme que cubra el crecimiento de la demanda es muy incierto decir que no existirá racionamiento futuro”, concluye.

El Ministerio de Energía prevé presentar el plan de inversiones eléctrico, el viernes de esta semana.

