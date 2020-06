Ley Humanitaria: Límite a aplicación de fuerza mayor preocupa a empresarios

Los empresarios auguran cierres definitivos de compañías tras la vigencia de la Ley Humanitaria.

Para el sector productivo, es un revés la interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, que tiene que ver con la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor, que fue aprobada por la Asamblea la madrugada de ayer.

Finalmente, el Legislativo decidió que el despido por fuerza mayor se aplicará únicamente por el cese total de la empresa y no acogió la propuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, que planteaba la alternativa de su uso para el cierre parcial de una compañía.

La decisión llega en un momento de dificultad para las empresas del país, cuyas ventas y producción se han reducido tras el confinamiento para evitar la expansión de la pandemia de COVID-19.

Como efecto dominó, los trabajadores se han visto golpeados con despidos y, en el mejor de los casos, con reducción de sueldos. El ministro de Trabajo, Luis Poveda, señaló el pasado jueves en la Asamblea que han sido despedidos en total 180.852 trabajadores hasta junio de este año, tras la crisis del coronavirus.

De esa cantidad el 9 %, es decir 16.874 trabajadores, han sido despedidos bajo la figura de fuerza mayor de las empresas. Compañías de diversos rubros han recurrido a esa alternativa: restaurantes, florícolas, industrias alimentarias, entre otras, que han despedido trabajadores en los últimos meses.

El problema es que pese al despido por fuerza mayor las empresas no cerraban operaciones y continuaban, en muchos casos, en actividad. Empleados con décadas de trabajo recibieron dólares o nada tras sus despidos.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), aseguró que los asambleístas no hicieron conciencia y que no entendieron la situación económica que atraviesan las empresas del país.

“La cadena de pagos se afecta (...) Esto va a provocar la quiebra de algunas empresas. Algunas empresas deberán cerrar. Otras deberán buscar más endeudamiento. Quienes se benefician son una cantidad de abogados porque vienen demandas”, vaticinó.

Uno de los sectores más afectados debido a la crisis en el comercio internacional es el florícola. Algunas fincas debieron parar en seco su producción debido a la falta de demanda en los mercados.

Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, aseguró que las consecuencias “serán nefastas para Ecuador”. Tras la aprobación de la Asamblea del artículo, muchas empresas deberán cerrar. “Se debe hacer lo posible para que una empresa no cierre”, añadió.

“Básicamente están destrozando toda la legitimidad jurídica con la que aquellas empresas que lo hicieron, aplicaron (los despidos) en su momento, porque básicamente aplicaron una norma legal constitutiva, pero parece que aquí las cosas siguen como siempre. No han cambiado”, manifestó Martínez.

Solo en el sector florícola, 124 fincas aplicaron fuerza mayor para sacar a sus trabajadores, dijo Martínez, y podrían cerrar tras la vigencia de la ley. “El mensaje de la Asamblea es claro: cierren la empresa. Póngale candado, venda los activos y ya”, dijo el titular de Expoflores.

El sector turístico también aplicó caso fortuito debido a que su operación fue nula de marzo a mayo. “En este momento no hay ni movilización. Cómo le podemos hacer entender que yo no saco a las personas porque me da la gana. No tengo cómo pagarle”, dijo Holbach Muñeton, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

Algunos hoteles, explicó Muñeton, están pensando en achicar sus operaciones para sobrevivir. Por ejemplo, un hotel de 180 habitaciones busca operar con 60, para lo cual requerirá ajustar personal, pero tras la Ley Humanitaria ahora estarán obligados a cerrar definitivamente.

Mientras que del lado de los trabajadores hay satisfacción por la decisión que tomó la Asamblea Nacional. Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), aseguró que los despidos por fuerza mayor dejaban al trabajador sin la posibilidad de reclamo alguno y ahora pueden exigir sus derechos.

“Se dieron cuenta los asambleístas de que estaban quitando un derecho constitucional, no a los sindicatos, sino a todos los trabajadores del campo y la ciudad. A todos. Dejándoles sin derecho a reclamar”, comentó Tatamuez. Además, el sindicalista aseguró que tras las medidas aplicadas por los empresarios se está poniendo en peligro a la seguridad social.

¿Puede haber una salida intermedia? Para Alarcón, lo ideal era cerrar algunas líneas de producción o de trabajo de las empresas para que puedan sobrevivir. “Yo no estoy de acuerdo con los abusos porque ciertas empresas buscaron a los empleados más antiguos para despedirlos y eso no está bien, pero esas son excepciones. En este momento las empresas que aplicaron fuerza mayor están en graves problemas”, aseguró el titular de la CCQ.

El artículo: La fuerza mayor (o caso fortuito) “estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica”, dice parte del texto aprobado por la Asamblea que entrará al Registro Oficial.