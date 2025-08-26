Las industrias que más están demandando talento en Ecuador actualmente

Una oferta online de empleo revela cuáles son las áreas y empresas que están necesitando personal en Ecuador

Ventas y el sector comercial, son dos de los sectores que más están requiriendo trabajadores.

El lunes 25 de agosto arrancó la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025, que durará hasta el domingo 31 de agosto.

La plataforma ofrece más de 5.000 vacantes de empleo que ofrecen 90 empresas nacionales e internacionales, según menciona en un boletín de prensa, Multitrabajos.

Te puede interesar Proforma 2025: Bonos y subsidios se mantienen pese a caída en ingresos petroleros

Pero, ¿cuáles son las industrias que más están demandando talento en Ecuador?

Según Multitrabajos, durante esta feria, las oportunidades laborales se ofertan en diversas áreas, abarcando desde perfiles tecnológicos hasta administrativos, pero hay un enfoque especial en el sector comercial y de ventas.

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair: ¿Cómo funcionará el nuevo sistema de dragado? Leer más

Y, entre las empresas más destacadas que participan y que están en la búsqueda de talentos en estas áreas, sobresalen: Pepsi - Tesalia, Grupo Vilaseca, Nestlé, Grupo El Rosado, Grupo Consenso, Marcimex, PepsiCo, Plasticaucho, Inducorp - Induauto, Quifatex, Sweet and Coffee, Casabaca, SGF Global, Coris del Ecuador, Imporparis, Oriental Industria Alimenticia, La Ganga, Expalsa, Sonda del Ecuador, Banco Internacional, Colineal, Súper Tía, Quala, Claro, Gerardo Ortíz, Almacenes España, Grupo EMI, entre otras.

¿Cómo postular a esta feria de empleo?

Para participar en la Expo Multitrabajos Online 2025 el interesado requiere tener un perfil en Multitrabajos.com en donde deberá registrarse, de no contar con uno.

En esa plataforma, los postulantes tienen la posibilidad de crear o actualizar su currículum, y compartirlo con las principales empresas del país, durante los 7 días que dura la feria.

Los especialistas de Recursos Humanos revisarán los perfiles cuidadosamente y aquellos que sean elegidos serán contactados para continuar con el proceso de selección.

“Este año, Multitrabajos vuelve a transformar el mercado laboral ecuatoriano con la feria de empleos digital más grande y exitosa del país y Latinoamérica. En 2024, la feria generó más de 1 millón de visitas a la plataforma y cerca de 900.000 postulaciones”, menciona la plataforma especializada, en un comunicado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ