PLAN SALUD
Autos de varios modelos en el concesionario de KIA, en Quito.
Autos de varios modelos en un concesionario de KIA, en Quito.Archivo / Expreso

Tras acuerdo, KIA anuncia inversión millonaria e ingreso de nuevos modelos al país

La firma prevé introducir 8 nuevos modelos. Conozca cuáles son 

  • Redacción Expreso

Un día después de la firma del acuerdo con Corea, la firma automotriz KIA da a conocer los planes de inversión que tendrá para Ecuador, aprovechando los beneficios arancelarios que regirán con la nueva alianza comercial. 

Este acuerdo, permitirá reducir progresivamente los aranceles del 40 % al 0 %, en 15 años, para autos, camionetas, SUV e híbridos coreanos, diversificando así la oferta de carros y a mejor precio en el país. 

En Ecuador, marcas coreanas como Hyundai y Kia ya tienen fuerte presencia. Esta última, en el 2024, llegó a estar en el puesto de los marcas que más vehículos comercializa, con 16.727 unidades. 

"Este acuerdo acercará aún más a los ecuatorianos la innovación, tecnología y calidad que distinguen a Kia, en línea con nuestro propósito de ofrecer movilidad sostenible y accesible para todos", dijo la empresa a través de un comunicado, al tiempo de anunciar inversiones en Ecuador por 20 millones de dólares a partir de la entrada en vigencia del convenio, "generando con ello nuevas fuentes de empleo". 

¿Qué modelos se introducirán?

La firma coreana importa y comercializa en Ecuador 13 modelos de carros. No obstante, con la vigencia del acuerdo comercial el interés es introducir al mercado 8 nuevos ejemplares. Estos son: . K7,  K8, K9, Sportage, Seltos, EV2, EV4, PV7. 

Algunos de estos carros, como el modelo EV2 se caracterizan por estar entre los más económicos dentro el mercado coreano. La idea de este acuerdo, dice la firma, es ofrecer productos a segmentos de la población que no tienen acceso a comprar un auto cero kilómetros, importar nuevos modelos y sobre todo mejorar la oferta de equipamiento y tecnología. 

