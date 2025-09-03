Empresarios ecuatorianos harán 'lobby' en Miami para consolidar sus ventas

Son parte de una comitiva internacional que busca un menor impacto por el alza de aranceles

Un grupo de empresarios se alista para viajar a Miami para consolidar sus ventas.

Más de 25 empresarios de Latinoamérica llegarán a Miami y el Sur de Florida del 8 al 10 de septiembre de 2025 con una misión concreta: consolidar y diversificar su presencia en el mercado estadounidense, en un momento en que las recientes medidas arancelarias y regulatorias marcan nuevos desafíos para el sector alimenticio.

La delegación, integrada principalmente por representantes de Ecuador y Argentina, busca ampliar la oferta de snacks, productos del mar congelados, chocolates, aguas saborizadas, alimentos para el mercado nostálgico, frutas deshidratadas, endulcorantes naturales, pulpas y lácteos.

Esta nueva misión, organizada por Trade and Business Partners, se diferencia de la realizada en julio porque no solo promueve la apertura de contactos, sino que se centra en fortalecer cadenas de distribución ya existentes y anticiparse a los cambios en la política comercial de EE. UU., afectada por el alza de aranceles. En el caso de Ecuador, desde agosto pasado, sus exportaciones deben pagar una sobretasa del 15 %.

Trabajar con el canal de comercialización

Durante tres días, los empresarios cumplirán una agenda estratégica que incluye el workshop “Doing Business in Miami”, visitas al Puerto de Miami, citas de negocios en la Américas Food and Beverage Show y reuniones con distribuidores clave con presencia en el mercado de la Florida y el Caribe.

“El estado de Florida sigue siendo la principal puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Estados Unidos. La diferencia hoy está en entender cómo la nueva realidad arancelaria y regulatoria influirá en las decisiones de importadores y distribuidores”, explicó Manuel Echeverría, CEO de Trade and Business Partners.

El nuevo paquete arancelario, incluye productos dentro de la categoría de alimentos procesados, para las industrias latinoamericanas, esto implica mayores exigencias de competitividad, y trabajar con el canal de comercialización adecuado para sus productos. La misión empresarial de septiembre se convierte así en un espacio clave para leer el nuevo escenario comercial y tomar decisiones estratégicas.

Trade and Business Partners, con presencia en EE. UU. y Ecuador, es un socio estratégico para las empresas que desean ingresar y mantenerse en este mercado. Sus servicios abarcan asesoría en normativa FDA, gestión comercial con importadores y distribuidores, y programas de softlanding.

Con este esfuerzo, los empresarios participantes no solo buscan entrar a un mercado de 350 millones de consumidores, sino también afianzar sus marcas en la competencia creciente de la región.

