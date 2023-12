Jorge Andrade: “El caso de créditos impagos está en manos de Super de Bancos”

Jorge Andrade, expresidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), se despide con la satisfacción de dejar no solo un banco que, este año, prevé cerrar con $ 62 millones de utilidades récord, sino las bases trazadas para seguir transformando a la entidad. Entre ellas un mecanismo para que sus sucesores no abandonen la tarea de recuperar una millonaria cartera, creada por la mala gestión de administraciones pasadas.

El pasado 23 de noviembre, Andrade presentó su renuncia como presidente del directorio de la CFN. Tras un año de funciones, hace un balance de su gestión, enfocado en fortalecer la institucionalidad del banco, a través de una estabilización de cuentas y otras reformas.

- Tras un año de administración, ¿cómo deja esta entidad Jorge Andrade?

- Este año después de toda la administración que hemos hecho, respecto al control de gastos, de personal, de inversiones, de depuración y optimización de cuentas y buen manejo de cartera, CFN cerrará con $ 62 millones de dólares de utilidad neta, una cifra que tiempo atrás no se había logrado, es histórica.

- Y esa gestión cómo repercutió en los créditos. ¿Este año, cuál es el monto colocado?

- En este 2023 ya colocamos 100 millones de dólares y tenemos aún 170 millones para colocarse (entre noviembre y diciembre), lo que quiere decir que cerraríamos el año con $270 millones, un poco más que el año pasado, que fueron $ 211 millones... Este ha sido otro logro, algo que hemos logrado con el convenio con los multilaterales.

- Sin embargo, estos resultados pudieron ser mejores, si se hubiese recuperado la enorme cartera improductiva de $ 470 millones que sigue teniendo la CFN. Eso sigue siendo el gran pendiente.

- Sí, ha sido una cartera muy difícil de cobrar, pero porque tenemos leyes muy protectoras para que no se pague, leyes que condonan, que nos impiden continuar con la coactiva y recursos tras recursos que impiden recuperar dinero público, del país. Pero no solo eso. Nos hemos encontrado con otra realidad. (Tras los procesos de coactiva), hemos sacado bienes a remate por $ 200 millones este año, pero solo hemos podido recuperar (vender) $ 13 millones porque las garantías hipotecarias que se recibieron por los créditos que hoy no se pueden cobrar están tan infladas, que están fuera del mercado.

- Ustedes dijeron que trabajarían para tener detalles de las irregularidades bajo las cuales se emitieron estos créditos, entre los años 2014 y 2019. ¿Qué se ha logrado?

- El valor inflado de estas garantías fue lo que nos llevó a hacer una auditoría. Se hizo esta auditoría donde han salido estas irregularidades y otras como la de haberse entregado créditos teniendo una opinión contraria negativa de riesgo. Ese informe hoy está en manos de la Superintendencia de Bancos, la entidad que finalmente debe establecer responsabilidades, determinar sanciones o si ordena o no a la CFN que denuncie. La Superintendencia tiene la palabra.

- ¿Esta auditoría se aplicó a qué universo de créditos?

- Sobre 92 carpetas o créditos entregados a 170 empresas (por $ 470 millones). Eso no puede ser, es dinero público que debió ir a 5 millones de personas, pero no a 170.

- Entre los planes para recuperar el dinero estaba el remate de varios bienes. Entre ellos el edificio El Telégrafo. ¿En qué quedó eso?

- Esa era una deuda que ascendía a $ 23 millones, pero se logró recuperar $ 10 millones con la incautación del edificio de El Telégrafo (el ubicado en la av. Carlos Julio Arosemena),eso ya es un activo de la CFN y allí estará su nueva sede. Donde estamos ahora, eso pertenece al Banco Central. Aún queda la maquinaria, la rotativa que debe salir a remate. Pero el cambio del edificio es uno de los proyectos grandes que quedan pendientes.

- Qué otros proyectos deben ser impulsados. ¿Qué pasa con la fusión de la CFN y BanEcuador? ¿En qué quedó eso?¿Se concretará en diciembre de 2024?

- El proceso de fusión se suspendió desde junio, pero el decreto se firmó el pasado 6 de noviembre. Esta fue una decisión que tomó el expresidente Lasso, hasta que las entidades estén realmente adecuadas, orgánicamente y financieramente. Solo así se las podrá unir de manera productiva. Pero en vista de que se suspendió quedó un proyecto que implica implementar tecnologías para tecnificar la CFN. Eso quedó listo. Ese proyecto, según una auditoría, iba a costar $ 4 millones, estaba ya en el Sercop, pero lo bajamos, porque no queríamos participar de un proceso cuando estábamos en el último mes de administración. Otro tema es que a finales de octubre se logró la reestructuración orgánica de la entidad; antes tenía un esquema de ministerio, ahora de un banco. Otro plan es la estructura de segundo piso (colocar crédito a través de la banca privada).

- Con todo lo que se deja, ¿Cuál es la expectativa que tiene con su sucesor?

- La expectativa que tenemos es que ojalá las nuevas autoridades, quienes administren la CFN, continúen todo esto, que es lo que se ha quedado pendiente.

