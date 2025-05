Jekaterina Doródnova: “La lucha contra el crimen es una responsabilidad compartida”

La principal representante de la Unión Europea (UE) en Ecuador demuestra cómo la relación con el bloque europeo trasciende del plano comercial. La crisis de seguridad que acorrala al país, dice, también es una lucha que se asume con responsabilidad compartida.

- ¿Cómo ha sido su experiencia tras ocho meses de instancia en este país?

- Ecuador es un país lindo, interesantísimo. He conocido a mucha gente calurosa, abierta, amable y hospitalaria. He visto que este país es muy diverso, pero también tiene muchos desafíos. Desde septiembre acá he vivido ya los incendios forestales, la sequía, la crisis energética, las inundaciones, el derrame de petróleo, los sismos, las elecciones. Pero el país tiene un potencial humano que hay que aprovechar para superar todas estas crisis.

- Como la seguridad. Ecuador atraviesa ahora un momento bastante crítico por su lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo la Unión Europea ve esta batalla y cómo desde la posición del bloque se puede cooperar?

El SRI controla el uso múltiple de tarjetas de crédito en el exterior para evitar ISD Leer más

- Claro, esta es una crisis que está viviendo Ecuador sin precedentes en su historia y nosotros la vemos como una responsabilidad compartida. Todo el crimen organizado es transnacional, no reconoce fronteras. De nuestra parte hemos creado unos fondos de resiliencia. Se ha buscado mejorar el control en los centros penitenciarios, lo que ha ayudado a reducir las tasas de homicidio en estos lugares. También se ha trabajado en lavado de activos y recuperación de los activos ilícitos. Es luchar en sí contra la economía ilícita generada por el narcotráfico. Otro ámbito de nuestra cooperación es la prevención del reclutamiento, atacando las causas profundas de la violencia en El Oro y Esmeraldas. También hemos colaborado con el control en los puertos y actualmente estamos finalizando ya el texto de un acuerdo con la Policía de la Unión Europea, que plantea investigaciones conjuntas con un mayor intercambio de datos personales e impersonales.

- ¿Y estos proyectos para qué tiempo se han programado?

- Depende del proyecto. Son por dos, tres años. Algunos están empezando ahora en este 2025. Otros ya han terminado, como el proyecto penitenciario, sobre el cual exploramos la posibilidad de continuar. Ya se han destinado 12 millones de dólares y se vienen 10 millones de dólares más para apoyar esta causa.

- Las empresas de Ecuador también hacen su parte. Este año, el sector bananero anunció que se logró salir de la lista de países de mayor origen de drogas en el puerto de Amberes. En ese sentido, ¿Qué está haciendo la UE para evitar que más droga ingrese a través de sus puertos? ¿Qué están haciendo con el tema de la demanda europea? Sin demanda no hay oferta.

- Sí, tenemos consumidores de cocaína en Europa y eso es un problema grave de salud pública que está siendo abordado por cada Estado miembro. En cuanto a los puertos, se creó el año pasado la Alianza Portuaria Europea. Son los principales puertos de Europa los que sufren mucho las actividades del crimen organizado. Lo que hemos notado es que cuando se refuerzan los controles en un puerto, el narcotráfico intenta buscar otro puerto con menos controles y por ese motivo hay que trabajar conjuntamente.

- ¿Qué tan lejos estamos de controlar todo esto?

- Yo creo que con voluntad política de todas las partes es posible lograr muy buenos resultados, pero hay que enfrentar también la corrupción. A Ecuador eso le afecta de una forma muy seria, con la contaminación de las instituciones, de las agencias, entes de control. Ahí tiene que haber voluntad política para cambiar esto y sé que el Gobierno actual la tiene.

- En materia comercial, también la relación entre las partes es muy estrecha. Tras ocho años de TLC, ¿cómo se podría potencializar esto?

- Ecuador cerró el año pasado con un superávit comercial importante de más de 3.400 millones de dólares. Hoy en día, la Unión Europea es el primer mercado para los productos ecuatorianos no petroleros, y es el primer exportador de los productos orgánicos... Ahora lo que queremos es ampliar el consumo, ir a otras frutas tropicales, por ejemplo como la pitahaya, y también a los productos procesados como mermeladas, chips. El acuerdo tiene más potencial, siempre se puede exportar más a Europa. En Europa nos hemos puesto una meta muy ambiciosa para el año 2050 para reducir al cero las emisiones de los gases de efecto invernadero... y en ese proceso también trabajamos con productores ecuatorianos para fomentar las prácticas sostenibles agrícolas.

¿Cuáles son los bancos con las tasas más bajas para financiar y comprar una vivienda? Leer más

- Otro de los beneficios que el país espera en torno a este acuerdo es poder ingresar a Europa sin visa. ¿El actual contexto qué tanto ha alejado a Ecuador de esa aspiración?

- Este es un proceso muy técnico que lo lleva la Comisión Europea directamente y en ese sentido el diálogo debe continuar.

- ¿Pero de qué depende que esto se logre?

- De muchos factores. Depende los requisitos técnicos que pone la zona Schengen. Estamos viendo lamentablemente que la tasa de rechazo de las solicitudes (de visas)realizadas es bastante alta para Ecuador. Alcanza como el 30 % por razones como documentación falsa o incompleta, y eso debe bajar. Y claro, también depende del contexto político de la Unión Europea, de cada uno de los Estados miembros, porque es una decisión que se toma en conjunto al fin y al cabo, por eso toma su tiempo. Pero en principio, yo creo que no es imposible. A mí personalmente, como embajadora acá, me gustaría ver a los ecuatorianos viajando sin visado de corta duración a los países de la Unión Europea.

Su perfil.

Es la embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador desde septiembre de 2024. Acumula más de veinte años de experiencia en las relaciones exteriores de la Unión Europea, de los cuales cinco ha trabajado desde diferentes países de América Latina y el Caribe. Se ha especializado en temas de resolución de conflictos y mediación.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!