Jaime Brito: “Una cura para COVID-19 hará subir el precio del crudo a más de $ 35”

El mercado petrolero todavía trata de asimilar lo que pasó el “lunes negro”, el pasado 20 de abril de 2020, el día en que por primera vez en la historia los precios de los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate), referencial para el crudo ecuatoriano, tuvieron precios negativos. La razón principal fue la sobreoferta en el mercado internacional de la materia prima, debido a la poca actividad económica global causada por la gran cuarentena para hacer frente a la pandemia de COVID. Jaime Brito, experto en precios del mercado internacional petrolero, participó en días pasados del Decimoquinto Encuentro Anual de Energía, Minería y Petróleo (Enaep) 2020, organizado por Seminarium. El especialista conversó con EXPRESO sobre el futuro del barril de petróleo en el mercado.

- ¿Cómo está actualmente el mercado petrolero?

- Es un tema bastante interesante. Lo más importante que ocurrió la semana pasada con los precios negativos fue un tema paralelo al mercado petrolero. No es exactamente el mercado petrolero, que le impacta directamente al productor, al exportador, al comercializador. Lo que ocurrió la semana pasada fue una anomalía relacionada con el mercado de futuros, que es una plataforma financiera para contratos en papel. Es innegable que con el coronavirus y la caída de la demanda a nivel internacional los precios del crudo se han tenido que ir ajustando. Lo que yo esperaría en unas dos o tres semanas más es que el precio del crudo continúe bastante debilitado, rondando los precios entre $ 10 y $ 20, entre esta y la próxima semana, pero necesariamente van a tener que irse ajustando los precios. En el mundo del mercado petrolero real, el de oferta demanda y fundamentales, no va a haber precios negativos, porque para llegar a precios negativos vas a tener que quedarte sin ningún almacenamiento para guardar el crudo que produces. Antes que se llenen por completo los tanques de almacenamiento lo que va a tener que ocurrir es que tendrá que cerrarse producción petrolera. Yo estimo que el precio del crudo continuará relativamente bajo por un par de semanas, pero después, cuando haya reportes de que está cayendo la producción de Canadá, cayendo la producción de Estados Unidos, el precio del crudo se irá recuperando. Obviamente no vamos a llegar a los $ 60 o $ 70, pero yo sí espero que se recupere respecto a los precios de $ 8 y $ 10 que ha estado rozando el WTI.

- El ministro de Energía, René Ortiz, dijo que espera un precio promedio para 2020 de $ 25, ¿es una cifra razonable?

- Es un rango razonable. Nosotros estimamos escenarios y ese es uno de los escenarios donde podría estar. Hay otro escenario donde podría estar más alto. Ese estimado suena razonable. Aquí lo más importante es reconocer que dependiendo cómo vaya desarrollándose la respuesta internacional para el virus, el costo puede ir mejorando. Si en algún momento existirá un tratamiento efectivo, dejemos de lado una vacuna porque eso estará listo, si nos va bien, para el verano de 2021, el precio del crudo va a llegar más allá de los $ 35. Si hay un tratamiento que pudiera lograr que el mundo, más o menos, vuelva a un sitio de normalidad, donde todos podamos regresar a trabajar o ir a la escuela, el precio del crudo podría llegar a costar más allá de los $ 35.

- Usted anteriormente había mencionado que una vacuna podría incrementar el precio del crudo, ¿se mantiene en esa premisa?

- Sí, pero con una pequeña arista. Es decir, ese es el contexto general, pero lo que vamos a tener que ir agregando poco a poco en el análisis es el impacto que va a tener el regreso a la actividad económica en diferentes regiones del mundo, como en Asia. En China ya están regresando los niños a la escuela. España acaba de permitir que, de manera gradual, regresen niños a los parques. Mientras no haya un tratamiento van a seguir los precios bajos. Si además de China, el resto de Asia regresara a una media normalidad en el siguiente mes, el precio del crudo se puede recuperar. Por eso es necesario tener escenarios en la mano. Qué pasa si después de dos meses de mediana normalidad vuelve a haber una nueva ola. Eso puede hacer que el promedio del año llegue a los $ 20 o $ 25, o que quede en $ 10, o que llegue a $ 40.

- ¿La rotura de los oleoductos ecuatorianos no se sentirá por la caída del precio del petróleo?

- Es una triste coincidencia. Hacer llegar crudo al mercado internacional en estos momentos es bastante complicado. Eso tal vez sería el tema más importante, más fuerte, que le pegue a países exportadores de petróleo. Países como Arabia Saudita o el resto de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) están enviando bastante volumen petrolero como a Estados Unidos, como a Europa, como Asia. Ahorita no ha habido más competencia para barriles ecuatorianos en el mercado. El hecho de que haya tenido esta triste coincidencia de la rotura de los oleoductos no es tan impactante.