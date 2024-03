El IVA al 5 % en materiales de construcción causa incertidumbre

A pocos días de que entre en vigencia la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los materiales de construcción (del 12 al 5 %), el sector inmobiliario permanece en incertidumbre porque desconoce el listado de productos que deberán venderse con menor impuesto y no sabe si debe ofertar los materiales a menor o mayor precio.

Esto porque hasta la fecha el Gobierno no ha emitido la lista específica de cuáles son los materiales de construcción que gravarán siete puntos menos de IVA en comparación al precio que hasta ahora las ferreterías del país venían fijando.

“No han emitido ni el listado ni una circular, nada, estamos en el aire, sin poder organizarnos”, dice a EXPRESO Steven Roldán, gerente de una ferretería de la ciudad de Esmeraldas. Como él, miles de comerciantes están a la expectativa del listado.

La reducción del IVA en materiales de construcción debería empezar a la par del alza del IVA en general al 15 % que estableció el presidente del país, Daniel Noboa, en la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno y que se aplicará automáticamente desde el próximo 1 de abril.

El Gobierno impulsó la medida con el argumento de que reactivará el sector de la construcción, generará más empleo desde esa área y logrará que los materiales cuesten menos. El costo fiscal de esta política será de 289 millones de dólares.

Sin embargo, podría no haber una reducción del precio final de los materiales a vender si es que el Gobierno no extiende la reducción del IVA a la comercialización de materia prima para los materiales de construcción y no devuelve, eficazmente, el IVA en contra que tendrían los proveedores de estos productos. Así lo advierten quienes mueven este sector de la construcción.

“Creemos que es una buena medida que se reduzca el IVA para reactivar el sector, pero para que haya un real beneficio debe establecerse un mecanismo de devolución del IVA en contra que tendría el proveedor. Lo que todos queremos es que se le baje el precio al producto, por ejemplo a una persona que va a pintar su casa; pero para eso el Gobierno deberá devolver el IVA a quienes lo tengamos en contra”, explica a EXPRESO Henry Yandún, gerente de la empresa Kubiec, que vende materiales de construcción.

Lo que argumentan es que al reducir el IVA únicamente a los materiales de construcción y no a las materias primas con las que se elaboran esos materiales, los comerciantes tendrán una afectación.

Creemos que es una buena medida que se reduzca el IVA (...) Debe establecerse un mecanismo de devolución del IVA en contra que tendría el proveedor. Henry Yandún, gerente de Kubiec

“El problema es que, como proveedores, nosotros compraríamos nuestras materias primas e insumos y servicios, o los importaríamos, pagando el 15 % del IVA y tendríamos que vender el producto terminado cobrando el 5 %. Es decir, vamos a tener un IVA en contra. El Gobierno deberá devolver ese IVA en contra. Si no lo hace, nos tocará subir el precio lamentablemente”, sostiene.

Además, indica Yandún, el Gobierno deberá especificar qué y cuáles son los materiales de construcción, porque muchos productos tienen que ver directa o indirectamente con la construcción. “Yo, por ejemplo, importo acero para crear vigas y tuberías. El acero no está contemplado como material de construcción, entonces yo lo compraría con 15 % de IVA y lo vendería con 5 %”, ejemplifica.

La incertidumbre también se extiende a quienes elevan conjuntos habitacionales y para quienes construyen su propia casa, ya que para ellos el Gobierno estableció a través de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, como beneficio tributario, la devolución del IVA para proyectos inmobiliarios. No obstante, si bien esta devolución rige desde el 7 de febrero, hasta ahora los promotores inmobiliarios no pueden aplicar.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y Servicio de Rentas Internas (SRI) siguen sin ejecutar sus tareas pendientes para poner en marcha la devolución de IVA. Paulina Viteri, vocera de Apive

“El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y Servicio de Rentas Internas (SRI) siguen sin ejecutar sus tareas pendientes para poner en marcha la devolución de IVA a proyectos inmobiliarios. Ni el Miduvi viabiliza su registro ni el SRI emite su resolución con directrices. Está por terminarse el primer trimestre del año y siguen sin ejecutar una normativa vigente desde el 2023”, lamenta Paulina Viteri, vocera de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador (Apive).

Según lo dicho por el SRI a este medio, quien debe establecer la lista de materiales de construcción con IVA al 5 % y quien debe definir la forma de registro de los proyectos para la devolución del IVA, es el Miduvi. EXPRESO le consultó a esa cartera de Estado por qué no ha realizado y publicado los procesos y aunque prometió una respuesta hace una semana, hasta el cierre de la edición no respondió.

Para nosotros no importa si el IVA a los materiales de construcción sea al 15 o al 5 %, porque por ley se nos va a devolver ese valor. Lo que esperamos es el instructivo. Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos

“Para nosotros no importa si el IVA a los materiales de construcción sea al 15 o al 5 %, porque por ley se nos va a devolver ese valor. Lo que esperamos es el instructivo para aplicar a la devolución del IVA. Hemos preguntado para cuándo estará listo y no nos dan respuesta”, añade Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos.

