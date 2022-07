Empezó la entrega de semillas e insumos a los agricultores. La subvención es de hasta 70 % para más de 20.000 productores, según el Ministerio de Agricultura.

En el Plan Semilla la inversión es de 14 millones de dólares y la entrega arrancó el viernes 1 de julio.

Los beneficiarios serán pequeños y medianos productores de banano, arroz, maíz, papa, café, pastos, cacao, plátano, fréjol, pimiento, tomate de árbol, aguacate y otras frutas. Los productores deben estar inscritos en la plataforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de las direcciones distritales de cada provincia. Si está registrado y cumple los requisitos el agricultor hace el copago, que puede ser entre 30 % y 50 % del valor comercial, e inmediatamente se entrega el paquete. El plan incluye semillas certificadas, insumos para cuidados de plagas y enfermedades, fertilizantes y urea.

Pese a las publicaciones que la cartera del Estado ha realizado existen líderes agrícolas que aseguran no saber del trámite que deben realizar. “Al momento no sabemos cómo ser beneficiados del plan semillas del Ministerio de Agricultura”, dijo a Diario EXPRESO Alexandra Plúas, líder de arroceros en Santa Lucía.

Plúas agregó que los que tienen 5 hectáreas de arroz han recibido 5 sacos de semillas certificadas de la Prefectura del Guayas. Cuestiona que los planes de las autoridades no se basan en cifras actuales de los productores. Enfatizó que hace 22 años que no se hace un censo agrícola y esto puede provocar que no todos sean atendidos en sus necesidades.