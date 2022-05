Tras una larga trayectoria en el sector privado agrícola, hoy le toca estar del otro lado. Del lado, público, donde se toman decisiones. ¿Aspiró alguna vez a este cargo?

Mi aspiración siempre fue poder ayudar, no sé si en política, pero buscaba esta oportunidad. Y en ese sentido, para mi toda la cadena de valor es importante: desde la producción hasta la parte comercial, pasando por lo financiero y todo lo demás. Pero en este caso queremos enfocarnos en darle prioridad al pequeño agricultor.

¿Cuál fue el nexo?

Mi concuñado era César Monge (quien en vida fue partidario y colaborador de este Gobierno). Un día conversamos sobre el tema y preguntó sobre mi disposición de poder ayudar. Yo le dije que estaría encantado. Eso fue una buena coincidencia y ahora estoy aquí.

El subsidio a la urea será un punto de partida importante

Usted trabajó décadas para Corporación Noboa, una de las exportadoras más grandes del país. Ese perfil le garantiza experiencia en el tema, pero cierta desconfianza. Hay productores bananeros que esperan que eso no le dé mayor empatía con los exportadores a la hora de fijar políticas.

Yo trabajé ahí, pero siempre estuve del lado de producción de las haciendas, lo que me permitió vivir de cerca los problemas del campo. Sé cuáles son las causas-efectos. Y sé que el pequeño agricultor es el que sufre más en esta cadena.

Y, como he dicho, mi función será apoyarlo. En la medida en que me vayan conociendo y vaya gestionando se darán cuenta de eso. Hablar es fácil, pero a mi lo que me interesa es ejecutar. Mis obras tienen que ser consecuente con lo que yo pienso y lo que me ha solicitado el Presidente. Una vez que la casa ha estado en orden, que ya se mejoró las finanzas, este año será el año de lograr que el pequeño agricultor mejore su condición.

¿Cómo lo van a hacer?

Un problema general que tenemos es el problema comercial. Tenemos que tener siempre primero el análisis comercial, todo se mueve ahí, mercado interno y exportaciones. Muchas veces el agricultor pequeño no tiene, en el caso del arroz, la leche, dónde guardarlos. Entonces es importante dotar de infraestructura, para que ellos puedan guardar sus productos y tengan mejor opción de comercialización y no les caigan los intermediarios, los cuperos, esa gente que les roba el justo precio.

Luego también está el tema tecnológico, el acceso a crédito para dar un brinco en productividad. Hay que eliminar el paradigma de que el pequeño agricultor no puede exportar. En ese sentido será clave fomentar el tema de asociatividad y el cooperativismo. Las unidades de producción agrícolas del país son muy pequeñas y eso les impide acceder a crédito para mejorar su productividad o tener alcance a la tecnología. Pero si se unen varios, 10, 30 agricultores que forman 300 hectáreas es más fácil invertir en tractores, cosechadoras en almacenamiento. Eso será la base para que puedan salir adelante.

Hay urgencias en el sector bananero. El principal pedido que tiene el sector es que se le pague el precio oficial. ¿Qué postura tiene al respecto?

A través de la Subsecretaría de Musácea controlaremos el sistema y haremos que todo el mundo esté con sus contratos en orden. Con los permisos de exportación en orden, comenzaremos a buscar qué compañías no estén alineadas a las políticas y la ley.

Me estaré reuniendo con el sector bananero para analizar el tema de fideicomiso y compra de fruta.

Pero esas empresas ya están identificadas. El anterior ministro mencionó que son una treintena que no están respetando eso. ¿Las sancionará?

Revisaremos eso e iremos a llamarle la atención a ellos porque tienen que respetar la ley. Si es de sancionar habrá sanción. Me tengo que basar en lo que dice la ley.

Se había hablado de crear un fideicomiso, ¿apoyaría esa moción para evacuar la fruta que no logra exportarse, a raíz del conflicto ruso?

Vamos a revisar también ese tema, me parece que es una solución interesante. No se ha avanzado nada del tema, solo está en papel, con el cambio de ministros eso ha quedado un poco en el aire, pero me estaré reuniendo con el sector bananero para analizarlo. La idea de estas reuniones es poner fechas, para tener avances e ir ejecutando. Estamos viendo esos mecanismos.

El alto costo de los insumos es otro gran problema. A dónde apuntará su cartera para paliar este problema que no lo sufren solo los bananeros sino todo el sector agrícola

Vamos a subsidiar la urea. Nos estamos apurando para que eso sea un punto de partida importante. Hoy posesioné al subsecretario de Comercialización y unos de sus primeras tareas será ver la forma de cómo hacerlo. En la función pública yo puedo hacer lo que está escrito, mientras que en la función privada yo puedo hacer lo que no está prohibido.

En este caso tengo que ver el tema legal, hacer que eso encaje con lo financiero. Reunirme con los diferentes ministerios para lograr que esto se ejecute de forma inmediata. Normalmente es difícil que un Estado haga algo como esto porque no estamos preparados para eso. También habrá que hacer distintas alianzas estratégicas con compañías nacionales o internacionales para poder lograr ese objetivo.

El exministro Pedro Álava anunció el arribo de una empresa extranjera. Dijo que llegaría que se instalaría y que en en cuestión de meses llegaría un cargamento de urea con un 25% menos en su precio. ¿Qué hay con ese plan? ¿Fue humo?

Tengo entendido que no hay nada de eso, en realidad, por escrito y que sea tangible. Ese es un tema que también revisaremos. No solo esa sino otras empresas que nos puedan prestar ayuda. No solo hay que ver precio sino calidad.

PERFIL. Manzano se graduó en la Escuela de Agricultura Zamorano de Honduras, trabajó durante 24 años para la Corporación Noboa, un consorcio de propiedad del empresario bananero Álvaro Noboa. No obstante, su cargo más notable dentro de este grupo de empresas fue desempeñarse como gerente de la emblemática Hacienda La Clementina, la misma que fue embargada a Noboa en el 2013 como pago de deudas tributarias, para luego pasar a manos de los trabajadores.