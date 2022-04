El Gobierno y los bananeros acuerdan crear un fondo de contingencia y frenar nuevas siembras

El Ministro de Agricultura, Pedro Álava y siete representantes del sector bananero del país firmaron el pasado miércoles 13 de abril de 2022 un acta donde se enumeran 8 reformas que se comprometen a ejecutar por el bienestar de la industria. Aunque el acuerdo incluye algunas peticiones de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe), este gremio afirma que no apoyará dicho documento.

Según esta acta, a la que tuvo acceso EXPRESO, el Ministerio acuerda "viabilizar un fondo de contingencia, que será administrado a través de un fideicomiso y financiado por el sector productor bananero, determinando un aporte de $ 0,5 por cada caja exportada". La idea es que con esos recursos se pueda comprar la fruta que, en estas últimas semanas, se ha dejado de vender, como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dos países que absorbían el 25% de la musácea.

Otro de los acuerdos implica gestionar con la Presidencia de la República "la eliminación del Decreto Ejecutivo 183, firmado el 2 de septiembre de 2021, que prorroga la inscripción y siembra de nuevas extensiones de banano", en un momento en que la sobreoferta de cultivos y fruta está afectando los precios del mercado.

Las propuestas se tomaron a cambio de que productores de El Oro, Guayas y Los Ríos cesaran en el país las diversas manifestaciones que han protagonizado en las últimas semanas. No obstante, Franklin Torres, presidente de Fenabe, señala que esto último difícilmente se cumplirá porque su gremio no apoyará la firma de esta acta.

Torres no solo cuestiona que su gremio no haya sido invitado al diálogo, sino que se haya firmado un día antes de que el ministro haya comparecido ante la Asamblea, para rendir cuentas de su gestión. Pero no solo eso, añade, no la apoyarán porque desconfían de su palabra.

"Es verdad que están recogiendo algunos puntos que nosotros planteamos, pero no confiamos en la palabra del Ministro. Se dice que derogará el decreto que sigue permitiendo las siembras, pero precisamente hoy, en una entrevista en un canal de televisión, el Ministro se contradice. Dice que al respecto no puede hacer nada porque este es un país libre. Es decir, firma un acuerdo pero 12 horas después dice que no lo va a cumplir".

Esa actitud, señala, los lleva a pensar en que los ofrecimientos para el sector se quedarán el aire. "Algo que sí preocupa. Pensábamos que ese acuerdo iba a viabilizar algún tipo de acercamiento, pero ahora vemos que parte de ese acuerdo fue un peldaño previo a la comparecencia que tuvo hoy en la Asamblea".

Otros puntos que establece el acuerdo es migrar del Código del MAG bananero al RUC (Registro Único de Contribuyentes), con el fin de llevar un mayor control en el pago del precio oficial de la fruta. También se habla de la creación de un Instituto del Banano, que apoye la investigación, la adopción de tecnologías al sector y una mejor comercialización de la fruta.