Inversión de 6 millones de dólares en sector de seguros médicos en Ecuador

El sector asegurador continúa ganando terreno en la economía global. La Organización Mundial de la Salud estima que seis de cada diez personas cuentan con al menos un seguro médico, una tendencia que también empieza a consolidarse en Ecuador. Sin embargo, el país aún muestra un amplio margen de crecimiento: apenas el 30% de la población posee un seguro médico privado. En ese escenario, la llegada de nuevas inversiones marca un punto de inflexión.

Ever Insurance, una de las compañías líderes en seguros médicos internacionales en América Latina, anunció el inicio de sus operaciones en Ecuador con una inversión inicial de 6 millones de dólares. El ingreso de esta firma refuerza el atractivo del mercado local para empresas del sector salud y seguros, que ven oportunidades en una población cada vez más consciente de la importancia de la protección médica.

La compañía forma parte del Grupo Ever, un conglomerado fundado hace tres años con presencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Este grupo integra varias líneas de negocio: Ever Insurance (seguros de salud), Ever Services (gestión del talento humano), Fundación Forever (organización sin fines de lucro) y 4EVER Medicina Prepagada, que ofrecerá cobertura médica local e internacional.

Ever Insurance fue fundada por el doctor José Salces, junto con su esposa Eleri Salces y su hijo Lester Salces, quienes cuentan con una amplia trayectoria en la industria de seguros internacionales. El grupo ha desarrollado marcas reconocidas como Vumi y Best Doctors, que se han consolidado como referentes en el mercado global de seguros de salud.

La meta de ingresos y creación de empleo

La empresa proyecta generar una facturación anual superior a 5 millones de dólares y crear 50 empleos por trimestre durante su primer año de operaciones en Ecuador. “Nuestro compromiso con la excelencia y la cercanía humana se refleja en cada interacción, porque para nosotros los seguros no son solo contratos, sino compromisos de confianza con quienes más lo necesitan”, expresó Eleri Salces, directora de ventas del grupo.

El lanzamiento oficial de Ever Insurance en el país se realizará el 25 de noviembre en el Guayaquil Country Club, evento que marcará el inicio formal de una nueva etapa de inversión extranjera en el sector asegurador ecuatoriano, uno que promete dinamizar el empleo y fortalecer la oferta de servicios médicos privados en el país.

