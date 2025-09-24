Intercontinental llega a Samborondón: nuevo hotel de lujo transformará la ciudad

La firma hotelera alista su arribo a Ecuador. Iniciará su construcción en octubre

La cadena hotelera internacional cuenta con más de 7.000 hoteles, distribuidos en 220 destinos alrededor del mundo.

BPO Asesores Empresariales, en alianza estratégica con IHG Hotels & Resorts, anunció oficialmente el desarrollo del primer Hotel InterContinental en territorio ecuatoriano, que se ubicará en el cantón Samborondón.

La cadena hotelera internacional, que cuenta con más de 7.000 hoteles distribuidos en 220 destinos alrededor del mundo, identificó una oportunidad de mercado en esta ciudad que alberga cerca de 70.000 habitantes y que, en los últimos años, ha experimentado un acelerado crecimiento urbanístico, comercial y corporativo.

La decisión de invertir en esta zona se respalda en la experiencia de BPO Asesores Empresariales en el desarrollo de otros proyectos hoteleros de marca internacional. Su portafolio incluye marcas como el Holiday Inn Guayaquil, Holiday Inn Quito Aeropuerto y el hotel Indigo en Galápagos.

Cronograma y características del proyecto

El ambicioso proyecto contempla la construcción de un complejo hotelero de aproximadamente 13.000 metros cuadrados, cuya edificación comenzará el 15 de octubre del presente año. Según el cronograma establecido, el hotel prevé abrir sus puertas al público entre el último trimestre de 2027 o inicios de 2028.

Competencia en el sector hotelero de Samborondón

El proyecto del InterContinental no representa la única apuesta de inversión en la industria hotelera de Samborondón. A inicios de agosto, las compañías Minutocorp y Oro Verde Hotels anunciaron una inversión superior a los 50 millones de dólares para desarrollar un hotel de lujo en la vía a Samborondón.

Este segundo proyecto, que según sus promotores será "el complejo hotelero más grande y moderno" del cantón, tiene programado el inicio de construcción para el primer semestre de 2026, con fecha estimada de apertura para marzo de 2028.

