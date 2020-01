El éxito comercial que en los últimos años ha venido teniendo el sector camaronero contrasta con la crisis interna que debe enfrentar por los efectos de una delincuencia organizada que, en sus cuentas, sigue registrando pérdidas de vidas humanas (once personas en los últimos dos años) y $ 60 millones en costos anuales que merman su rentabilidad.

El 2019 no fue la excepción. Representantes camaroneros de El Oro, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas se dieron cita ayer en la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), para repasar los perjuicios que dejó la inseguridad el año pasado (158 actos delictivos que van desde motores robados hasta embarcaciones y camaroneras asaltadas) y para cuestionar la falta de respuesta de las autoridades al pedido de reformar medidas de seguridad que protejan a este sector que el año pasado movió $ 3.652 millones en ventas. José Antonio Camposano, presidente de la CNA, sostuvo que en marzo del año pasado se consultó al Ministerio de Defensa sobre la asignación de nuevos recursos que permitan volver más eficientes los patrullajes que se realizan sobre mar y tierra; no obstante, nunca obtuvieron respuesta.

Las rutas seguras que se implementaron, y que en tránsito cuentan con la custodia policial de la Dirección de Espacios Acuáticos (Dirnea) no son suficientes, dijo, si no se incrementan los patrullajes en el Golfo de Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí, (las vías más crticas), si no se suman retenes en puntos estratégicos, si no se aumenta el personal operativo y de inteligencia, si no se adquieren equipos de comunicación y de logística para atender emergencias.

La inseguridad del sector en cifras CNA

“Si producimos y exportamos un 26 % más, hay que entender que tenemos más embarcaciones que están circulando con producto, que hay un 26 % más de insumos que se está movilizando, que estamos generando un 26 % más de actividad económica, pero con los mismos recursos que se asignaron hace 4, 5 años atrás”, sostuvo Camposano.

2.015 embarcaciones de pesca artesanal, entre ellas las que transportan camarón, recibieron el año pasado el servicio de ruta segura, según la Dirnea

Desde la Dirnea se entienden las necesidades de este sector; no obstante, Jorge Durán, subdirector de Operaciones Marítimas, asegura que la entidad realiza su mayor esfuerzo. Los operativos no han parado y se siguen dando de acuerdo a los recursos que tienen al alcance.

El ajuste fiscal que realiza el Gobierno y que ha repercutido en el presupuesto de algunas instituciones públicas, se admite, también tocó a la Dirnea. Al año, para poner a operar 18 embarcaciones que ofrecen patrullajes en rutas seguras del Golfo de Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí, se contaba con un presupuesto de $ 1 millón, hoy esos ingresos se mermaron en un 10 %.

Pero la falta de recursos no es el único problema. En esto, reflexiona, el sector también debe hacer un mea culpa. Durán cita la informalidad que persiste en ciertas embarcaciones que trasladan el producto ( un 25 %), y que por su condición, por la falta de papeles en regla, evitan solicitar la custodia por miedo a sanciones.

Tras la reunión, los camaroneros acordaron volver a enviar un oficio al presidente Lenín Moreno, para exhortar a que sus necesidades sean atendidas. Entre estas se apunta a que el sector sea incluido en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de la Policía que actualmente tipifica el delito contra unidades económicas, pero que deja fuera al sector camaronero. También se pide hacer viable el porte de armas, con la eliminación de impuestos.

LO QUE EL SECTOR SOLICITA

PATRULLAJES. Los camaroneros aseguran que el Golfo de Guayaquil que registra el 63 % del hectareaje camaronero, está siendo afectado casi todos los días. Piden más control.

AYUDA POLICIAL. El sector busca ser incluido en el Cuadro de Mando Integral de la Policía que tipifica el delito contra unidades económicas. Buscan que también se tipifique el robo de motores, embarcaciones y a camaroneras.