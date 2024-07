La industria se preocupa por la escasez de maíz en Ecuador

La Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal) alerta acerca de que todo el sector productor de pollo, huevos y cerdo, así como las representantes de las fábricas del sector que representa, se encuentran supremamente preocupados, sin saber qué hacer, ante la falta de maíz y los precios que ya llegaron a los $20 por quintal en bodega de comerciante.

Aunque desde la Red de Agricultores del cantón Tosagua y Manabí asegura a Diario EXPRESO que falta cosechar un 40 % del maíz y que después de que se coseche lo nacional se puede hacer una reunión para analizar la situación y ver si realmente amerita la importación y en qué cantidad.

No obstante el gremio de Aprobal, que aglutina a 13 empresas del país, informa que, además de cobrar precios elevadísimos, los comerciantes no despachan sino pequeñas cantidades, es decir a cuentagotas.

La situación genera confusión y malestar pues no se esperaba que la cosecha de maíz fuera tan mala como para causar este peligroso desabastecimiento. Ante el pedido realizado por todos los gremios del sector al Ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, la semana pasada, el MAG ha realizado levantamientos de información de existencias a nivel de comerciantes y cosechas por salir, con la cual se decidirá la inminente necesidad de importar un cupo determinado de maíz.

Aprobal recuerda que esto no va a afectar de ninguna manera la absorción del poco maíz nacional que existe actualmente, ya que se necesita lo que hay y mucho más. El país produce aproximadamente 1,35 millones de toneladas de las 1.65 millones de toneladas que se requieren para cubrir la demanda local, es decir, el déficit de grano ronda las 300 mil toneladas. Por esta razón es necesaria la importación de maíz para así poder mantener abastecida la producción de proteína animal.

Los productores de alimentos balanceadas y otras empresas de la cadena alimentaria del país nuevamente hacen un pedido al MAG para que acelere la autorización de un cupo de importación ya que la situación es extremadamente compleja.

Precio El precio mínimo de sustentación del quintal del maíz es de 16,50 de dólares.

Productores

El cantón Tosagua, de la provincia de Manabí es uno de los grandes productores de maíz; allí se cosechan unas 500.000 toneladas y falta 40 % por cosechar, dice Antonio Delgado, presidente de la Red de Agricultores del cantón Tosagua y Manabí.

El líder agrega que en este momento el quintal se vende a 18,50 de dólares y que por hectárea está cosechando 100 quintales y no 150 como era la aspiración. ¿La razón? "En marzo de este año no hubo suficiente lluvia y eso afectó a la productividad", indica Delgado.

Enfatiza que el costo para cosechar una hectárea de maíz está a 2.300 dólares y en este momento se recibe solo 1.850 dólares, es decir que el agricultor pierde 450 dólares por hectárea. "No tenemos ganancia y necesitamos ayuda de parte del Gobierno, porque en el 2023 existió perdidas por la plaga que hubo. Entonces hay productores que están endeudados con la banca que no tienen con qué pagar. Ellos no quieren estar en mora, es la situación, es por el clima que no hay suficiente producción y por eso no tienen el dinero para pagar el crédito", manifestó.

Delgado destacó que después de que se coseche todo el maíz y se venda lo nacional, debe existir una reunión para analizar y ver si amerita la importación del alimento y en qué cantidad.

Se estima que por falta de dinero en Manabí un 15 % de maiceros no sembraron el producto. En el 2023 en Ecuador la producción del maíz fue 1'413.382 de maíz duro. Los principales sembradores son Manabí (34,6 %), Los Ríos (32,1 %) y Guayas (16,2 %), según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua.

