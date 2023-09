La independencia, un paso empedrado para la juventud

A sus 27 años de edad, Kevin Álava no ha dado el gran paso de independizarse y continúa viviendo en el domicilio familiar, situado en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil. Cuenta que si bien tiene el deseo de vivir solo desde que se graduó en Administración de Empresas, no ha podido hacer realidad esa ilusión porque el salario que gana no le alcanza para alquilar una casa y equiparla, peor para comprarla.

“Los alquileres son muy caros. Y solo en arriendo y servicios básicos gastaría mínimo 300 dólares. Eso es gran parte de mi salario”, lamenta. Para dejar el hogar, él trata de encontrar una nueva oportunidad laboral en la que se lo reconozca económicamente mejor como profesional.

Y es que a su edad, los jóvenes en Ecuador aún están en la odisea de hallar un empleo adecuado. De acuerdo con un estudio-análisis que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, los ecuatorianos en promedio dejan la casa de sus padres para independizarse recién entre los 28 y 29 años.

Hasta antes de la pandemia de covid-19, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la edad promedio para tomar este paso tan importante era de 27; aunque según los expertos consultados por este medio, con el tiempo la edad para independizarse podría ir incluso sobrepasar los 30.

“De manera conceptual, que los jóvenes tarden más que en otros países en dejar la casa de sus padres, depende del desarrollo del país y de la falta de empleo adecuado”, dice a EXPRESO el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil.

Según una selección hecha por el portal de estadísticas Statista, la edad promedio de independizarse en los países de la Unión Europea es de 26,4 años de edad, y en Estados Unidos es mucho antes: 24 en promedio.

Hasta marzo pasado, los ecuatorianos de entre 25 y 34 años de edad poseían la tasa de desempleo más alta en Ecuador, de acuerdo con el INEC.

Yumibanda sostiene que este atraso en independizarse tiene su fondo en que “la cantidad productiva de Ecuador se ha estancado y que no existe una demanda laboral por parte de las empresas de forma masiva”.

El economista fundamenta sus argumentos en un análisis que efectuó la organización que representa, tomando como base los últimos datos que publicó el Banco Central del Ecuador. El experto explica que estos evidencian un decenio perdido en dolarización. “En los últimos 10 años Ecuador presenta una tasa de crecimiento económico promedio de 0,4 %”.

Además del empleo no adecuado, el experto menciona otro factor para no dejar la casa de los padres: el poco acceso a vivienda y el encarecimiento de los alquileres en los últimos años, especialmente en ciudades como Guayaquil y Quito.

Ahorrar antes de saltar a la emancipación

Hay quienes a pesar del panorama en Ecuador, dan el gran paso a la independización. “Conseguí un nuevo trabajo en una ciudad más pequeña, pero con mejor sueldo, así que decidí al fin independizarme”, le cuenta a EXPRESO Naila Ibarra, de 29 años de edad.

El subgerente comercial de Andalucía, cooperativa de ahorro y crédito, Esteban Correa, menciona que si bien el panorama no es tan motivador en el país, hay pasos importantes que se pueden seguir para dar el salto a ser independiente.

Antes de independizarse, Correa apunta a pensar en el ahorro, para adquirir el mobiliario y enseres básicos sin tener que recurrir a la deuda.

Asimismo, una vez independizado, recomienda evitar las compras compulsivas e ir reservando un pequeño monto cada mes. “Pero ojo, tiene que ser fijo e irlo reservando mensualmente”.

Para esto, recomienda aplicar la regla del 50-30-20. Es decir, destinar el 50 % del presupuesto a los gastos básicos, el 30 % a los personales y el 20 % restante al ahorro.

