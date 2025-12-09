Impuestos municipales en Riobamba: guía para acceder a las rebajas de la tercera edad

El requisito esencial para acceder a este beneficio es presentar la cédula de identidad original. No debe estar caducada

El descuento se ejecuta de manera inmediata en el sistema financiero de la Municipalidad.

En Riobamba, las personas mayores de 65 años tienen derecho, según la ley, a recibir rebajas en todos los impuestos municipales, incluidos el predial urbano y rural, los valores catastrales, las patentes y otros tributos locales. La Tesorera Municipal, Teresa Picoíta, confirmó que actualmente cerca de 300.000 adultos mayores acceden a estos beneficios.

“Con la presentación de la cédula original, el funcionario verifica los datos del contribuyente y se aplica la rebaja directamente en el sistema”, señaló. El documento debe estar vigente.

Antes de activar la exoneración, el sistema consulta el módulo de datos seguros, que confirma que el beneficiario se encuentre con vida. “Es una verificación obligatoria; si el sistema registra un fallecimiento, el beneficio se suspende automáticamente”, detalló la tesorera.

¿Qué impuestos pueden recibir rebaja?

La normativa establece que las personas de la tercera edad pueden recibir rebajas en:

Impuesto predial urbano y rural

Valores catastrales

Patentes municipales

Otros impuestos y tasas locales

Picoíta explica que, aunque algunos rubros como las patentes o ciertos impuestos menores se solicitan con menor frecuencia, “el derecho existe y el Municipio debe aplicarlo cuando el adulto mayor lo requiera”.

Si el avalúo del predio supera los 250.000 dólares, el descuento pasa a ser proporcional, según el cálculo automático del sistema.

Renovación anual y documentos

Incluso si el beneficiario ya recibió la rebaja anteriormente, cada año debe acercarse con su cédula original para mantener el beneficio.

Si la persona tiene limitaciones físicas o sensoriales, un representante puede realizar el trámite con las identificaciones correspondientes.

“El requisito esencial es la cédula original; sin ese documento no se puede aplicar la rebaja”, insistió Picoíta.

Fallecimiento del titular y herederos

Cuando el contribuyente fallece, el sistema suspende inmediatamente el beneficio. Los herederos deben acudir a la Dirección de Ordenamiento Territorial para iniciar el trámite de subdivisión o cambio de dominio.

“Hasta que los herederos no regularicen la propiedad, el sistema retira la rebaja y se calcula el impuesto completo”, explicó la tesorera.

Actualización catastral: un paso necesario

La falta de actualización catastral suele generar suspensiones temporales. El Municipio recomienda revisar que todos los datos del predio estén vigentes.

Los títulos de crédito se emiten cada 1 de enero, y durante todo el año los adultos mayores pueden validar su rebaja. Pero si sobrepasan el pago, sobre multas e intereses no aplican los beneficios de rebaja.

Además, es importante aclarar que la exoneración no cubre los servicios municipales adicionales, como tasas por recolección de basura o mantenimiento. Por eso, aunque el impuesto esté exonerado, el contribuyente puede recibir valores adicionales en su título de crédito.

