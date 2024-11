Nuevo impuesto para vehículos usados en debate por la Asamblea Nacional

Combatir el lavado de activos requiere controles efectivos; no más tributos, dice la Cámara de Comercio de Guayaquil

En la agenda de la Asamblea Nacional ya está plasmado que este miércoles 27 de noviembre de 2024, después del mediodía se comenzará a conocer el informe debate del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, con calificación urgente en materia económica. La Asamblea tiene 30 días desde que se conoció el mismo para emitir un pronunciamiento. Caso contrario, entraría en vigencia tal cual lo envió el presidente Daniel Noboa. En la propuesta se mantiene la tabla progresiva para el cobro de un porcentaje en la comercialización de vehículos.

La tarifa progresiva para los carros usados

En la normativa se propone un capítulo sobre regulaciones para el control del lavado de activos en el comercio de vehículos usados. En este caso, el impuesto deberá ser pagado en el plazo máximo de 30 días posteriores a la legalización notarial de la compraventa, según indica un comunicado de la Comisión de Régimen Económico, que está en la web de la Asamblea Nacional. Para ello, sobre la base imponible se aplicará la tarifa del 0.75 % a todos los vehículos motorizados destinados al transporte terrestre, con excepción de los vehículos tipo automóvil, camioneta y SUV.

Para estos últimos, se aplicará una tabla progresiva, considerando el precio del contrato de compraventa o PVP registrado en el SRI. Los 5 rangos que se proponen son: hasta USD 35,000.00, la tarifa de 0.75 %; entre USD 35,000.01 y 40,000.00, el 1.25 %; entre 40,000.01 y 45,000.00, el 2.25 %; entre 45,000.01 y 50,000.00, el 3.25 %; y, entre 50,000.00 en adelante, el 4.25 %.

Al aplicarse esta tabla “el 90 % del parque automotor no se ve afectado con la tarifa progresiva”. Cuando el propietario del vehículo sea una persona de la tercera edad y/o persona con discapacidad, la tarifa corresponderá al 50 % del valor indicado en la tabla.

La reacción de la Cámara de Comercio de Guayaquil

"Combatir el lavado de activos requiere acciones de control efectivas; no más impuestos", es lo que dijo la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).

El gremio explicó que este proyecto propone crear un nuevo impuesto destinado a gravar la venta de vehículos usados. "Esta particularidad no contribuye a la finalidad de la norma, encarece la vida de los ciudadanos y afecta a las personas y empresas para las que adquirir un vehículo usado es un mecanismo de movilidad y trabajo", señaló la CCG.

La Cámara explicó que los vehículos de transporte terrestre en Ecuador ya están afectados con más de 22 contribuciones, entre matrícula, impuestos, tasas, etc. En el caso de los autos usados, adicionalmente se paga el 1 % sobre el valor de cada transacción en su compraventa. "Sin embargo, parecería no ser suficiente y hoy se busca reemplazar este impuesto por uno más grande. Los ciudadanos no pueden asumir una carga adicional".

En un comunicado la CCG también dijo que el lavado de activos es un acto ilícito grave, y combatirlo debe ser prioridad en la agenda de todos. Esto requiere análisis profundos, coordinados y bien estructurados, así como, instituciones fortalecidas y funcionarios empoderados; no un nuevo impuesto, que lejos de cumplir su objetivo, solo agrava la situación económica. "Incluir este impuesto en la ley sería un error", dijo la CCG.

