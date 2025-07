Impacto del programa Jóvenes en Acción en el empleo juvenil en Ecuador

a nueva etapa del programa Jóvenes en Acción, enfocada en el empleo juvenil en Ecuador, será para algunos analistas un impacto temporal, un parche que no soluciona de fondo la falta de plazas de trabajo para los jóvenes. Aunque, para otros, al menos sirve para ganar experiencia.

Uno de los beneficios que destaca el analista económico Alberto Acosta es que los jóvenes pueden adquirir experiencia al tratarse de un programa de pasantías. “Es un paso importante en la carrera de un joven, porque uno de los principales obstáculos para conseguir trabajo es la falta de experiencia. Este programa los coloca en una mejor posición para acceder a empleos futuros”, remarcó Acosta.

La segunda etapa del programa se desarrollará entre noviembre de 2025 y enero de 2026, beneficiando a 80.000 jóvenes, a quienes se les promete un pago mensual de 400 dólares. Esto implica una inversión gubernamental de 96 millones de dólares.

Sin embargo, otros analistas económicos, como Larry Yumibanda, consideran que se requiere un plan integral. Explicó a EXPRESO que el programa tendrá un impacto temporal, ya que su cobertura representa apenas el 0,8 % de la Población Económicamente Activa. “Es una respuesta momentánea para reducir la informalidad y el desempleo”, indicó Yumibanda.

Agregó que esto podría mitigar los efectos de la desvinculación de 5.000 empleados públicos en la economía, pero solo de manera temporal.

Se requiere que el programa sea permanente

Para el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, el programa sí es positivo y debería mantenerse.

“Es fundamental que este tipo de programas se sostengan en el tiempo y cuenten con un presupuesto permanente. Esto debe ir de la mano con la eficiencia del Estado, ahorrando recursos en otras áreas para destinarlos a programas sociales como este”, indicó Ledesma.

También consideró importante que los jóvenes participen en proyectos ambientales: campañas de limpieza, promoción de la movilidad sostenible, proyectos de reforestación y educación ambiental, con el objetivo de concientizar a las nuevas generaciones sobre el cuidado del medio ambiente.

“El presidente, a través de esta política pública de empleabilidad y educación simultánea, promueve la formación en liderazgo, emprendimiento y ciudadanía global desde edades tempranas”, opinó Ledesma.

Las estadísticas reflejan un problema aún sin solución

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan que, a junio de 2025, la tasa de desempleo nacional fue del 3,5 %, con cerca de 309.000 personas desempleadas. De ese total, aproximadamente el 39,2 % tiene entre 15 y 24 años de edad, es decir, unos 121.000 jóvenes sin empleo.

Los números muestran que aún existe un problema no resuelto. Las empresas exigen entre uno y tres años de experiencia para contratar, lo que dificulta la inserción laboral juvenil. Además, se requiere mayor control del Ministerio de Trabajo, pues algunas empresas contratan por tres meses, no pagan y se justifican alegando que solo hay salario si hay ventas, según contó Miguel Arreata, un joven que tras salir del colegio buscó empleo, pero relató que solo ha sido víctima de estafas, ya que le prometieron un salario que nunca le pagaron.

A nivel mundial crecen los NINIS

La tasa de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación (ninis) a nivel mundial ha aumentado en los últimos años en comparación con su promedio histórico. El incremento de casi 4 puntos porcentuales en la tasa de hombres ninis en los países de ingreso bajo, por encima del promedio histórico, reduce las oportunidades de esos jóvenes de participar con éxito en el mercado laboral y agrava su vulnerabilidad ante futuras crisis, indicó la Organización Internacional del Trabajo en uno de sus análisis sobre Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2025.

Esta tendencia no es ajena a la coyuntura que también ocurre en Ecuador, porque en las universidades no hay suficientes cupos para que todos puedan estudiar y no todos logran tener un trabajo.

