El impacto de los aranceles 4x4 en el comercio electrónico en Ecuador

La Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería y Courier (Asemec) indicó que el ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca tiene previsto imponer un arancel a cada paquete importado. Según la autoridad por las afectaciones que vive la industria nacional textil nacional. La propuesta es que el sistema 4 x 4 pague arancel, mediante esta categoría denominada B en la actualidad sin pagar aranceles de importaciones los productos menores a un peso de 4 kilogramos que cuesten máximo 400 dólares, al año no debe superar 1.600 dólares.

"Es una medida que castiga al ciudadano común, no a las personas que mal utilizan el mecanismo", dijo Asemec.

El gremio de los couriers explicó que poner arancel al sistema de 4 x 4 va a limitar el acceso libre y equitativo a bienes de todo el mundo, sobre todo a migrantes, jóvenes, consumidores de toda condición social y familias que buscan complementar su consumo con productos que, en muchos casos, no están disponibles localmente o con mejores precios. "Al aplicar un arancel a este mecanismo se castiga a la población, en lugar de fortalecer los controles que eviten el uso fraudulento del sistema", indicó Asemec.

Agregó que el sistema de courier beneficia a una amplia gama de consumidores, incluidos los sectores de la población con menor poder adquisitivo y migrantes, que de otro modo no tendrían acceso a estos productos internacionales y no podrían hacer envíos a sus familiares en Ecuador.

Si entran en vigencia los aranceles para el 4 x 4, lo pagarán todos no importa en qué plataforma se haga la compra se Temu, Shein o Amazon.

El control aduanero es la solución, no la restricción

Entre los efectos por pagar aranceles por el 4x 4 es posible que esto sea un incentivo al contrabando, no solo a través del maleteo, sino también por las fronteras donde los controles son limitados. Esto contravendría los principios del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio, al promover flujos comerciales no regulados y no transparentes. En este sentido, Asemec plantea el fortalecimiento de los controles en el uso de la Categoría B, a través de herramientas eficaces para identificar y sancionar abusos.

Para Asemec penalizar el mecanismo en sí mismo es una medida ineficaz y regresiva, que vulnera los derechos de quienes hacen un uso legítimo del mismo. Solo fortaleciendo la institucionalidad, la trazabilidad y el control de podrá garantizar un sistema justo, equilibrado y eficiente para todos.

De acuerdo con Asemec, el sector de courier genera 40.000 plazas de trabajo en Ecuador.

