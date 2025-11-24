IESS denuncia irregularidades en jubilación: 5 años de aportes falsos a investigación

El IESS halla en su propio sistema delitos de peculado, cohecho, falsificación informática y revelación de bases de datos

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó, mediante un comunicado, que denunció ante la Fiscalía General del Estado un caso de falsificación de aportes, donde una funcionaria habría ingresado de manera ilegal cinco años de aportes falsos, y sin justificación técnica, para que una afiliada acceda a una jubilación indebida.

Paralelamente, el IESS identificó a una persona externa que ofrecía servicios ilícitos para captar afiliados y alterar registros institucionales.

Canal de denuncias

Estos casos, menciona el IESS, son parte de los resultados de la implementación del canal de denuncias y del trabajo de un equipo de gestión inmediata, en el que se detectaron hechos irregulares que “comprometen la integridad de los registros del sistema de Historia Laboral”.

La entidad aseguradora además informó en su comunicado que puso los casos en conocimiento de la Fiscalía para la investigación correspondiente por presuntos delitos de peculado, cohecho, falsificación informática y revelación de bases de datos.

“La institución refuerza sus mecanismos de control e implementa medidas estrictas para evitar nuevas vulneraciones. No tolerará actos de corrupción y continuará aplicando todas las acciones administrativas, disciplinarias y penales necesarios para proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia institucional”, detalla el comunicado.

La entidad además solicita a sus afiliados no aceptar ofrecimientos y servicios ilegales que prometan modificar o subir aportes, pues estas prácticas constituyen delitos graves y afectan a todo el sistema de seguridad social, añade.

¿Cuál es el canal de denuncias?

El nuevo canal de denuncias del IESS funciona a través de WhatsApp y de la página web institucional, habilitados en septiembre de 2025.

Desde entonces la entidad habilitó el número 0962532338 para recibir denuncias y quejas de manera directa y automatizada. También creó el portal denuncias.iess.gob.ec, donde los afiliados pueden ingresar sus denuncias relacionadas con corrupción, mala atención o irregularidades.

Ambos canales están activos 24/7, con un sistema automatizado que garantiza rapidez y transparencia en la recepción de casos.

